La Schola Cantorum de la Vall d'Uixó busca padrinos de azulejos para impulsar las obras de su futura sede

Desde que el Ateneu Musical Schola Cantorum de la Vall d'Uixó abandonó la que había sido su sede buena parte de su historia, en la plaça del Centre, la agrupación musical ha deambulado de local en local a la espera de una oportunidad para construir su propia sede.

El problema, el mismo de siempre, la falta de recursos económicos para sufragar un proyecto de esa envergadura en una entidad que depende de sí misma para sustentarse.

El primer paso que dieron fue la compra de un solar a pocos metros de la placeta de Sant Vicent, en la calle Benigasló. Estuvieron estudiando la posibilidad de edificar en él, pero aplazaron esa posibilidad.

Adquisición de un bajo

Recientemente, aprovecharon otra ocasión que les aproximaba a su objetivo: la adquisición de un bajo en el número 119 de la avenida Cor de Jesús. Lo más interesante de esa opción era que el local limita en su parte posterior con el solar de la calle Benigasló, por lo que podían conectarlos. No lo dudaron y lo compraron.

Con el fundamento consolidado, les queda por delante el grueso del proyecto, la construcción de su sede. Para poder materializarlo han recurrido a una iniciativa que ya a funcionado antes en la ciudad: el apadrinamiento.

La Schola asistió de muy cerca el apadrinamiento impulsado por la parroquia de la Asunción, con la que mantienen una estrecha relación, para financiar la restauración de su cúpula. Las personas interesadas, adquirían tejas de manera simbólica, y así se pagó una parte de la inversión.

Lo que proponen desde la banda de música es apadrinar azulejos, los que revestirán el futuro edificio. La campaña para lograrlo la han iniciado este lunes bajo el lema: «Una sede. Una historia. Un latido común».

Inician la campaña ofertando 4.000 azulejos, a un precio de 30 euros cada uno, con lo que recaudarían 120.000 euros. Explican que «cada azulejo apadrinado ayudará a completar un gran mural cerámico que quedará instalado de manera permanente en la sede».

Detallan que «el nombre de las personas, familias, empresas y entidades colaboradoras formarán parte de un espacio conmemorativo».

Beneficios fiscales

Para incentivar el gesto solidario, inciden en que «los primeros 250 euros donados durante el año tienen una deducción del 80%». Desde un punto de vista práctica, según explican a los futuros padrinos, cada persona aporta 30 euros, pero Hacienda devuelve en la renta 24, por lo que el coste que se asume por cada teja es de 6 euros, aunque matizan que «el coste real es aproximado por los primeros 250 euros».

Desde el Ateneu Musical Schola Cantorum remarcan que se puede adquirir un azulejo «o tantos como se quiera» y defienden que con ese gesto solidario «cada aportación contribuye directamente a la construcción y adecuación de la nueva sede».

La banda abondonó su histórica sede en 2012, por la decisión de sus propietarios de no renovar el alquiler de un local que había albergado a la entidad durante más de medio siglo.

En mayo del 2022, la alcaldesa, Tania Baños, anunció la compra de ese edificio con el propósito de ampliar la casa consistorial, un proyecto que en la actualidad está en fase de segunda licitación, después de que hace unos meses se rescindiera el contrato con la primera concesionaria por incumplimientos.

Las tres bandas de música de la Vall d'Uixó han tenido que afrontar, o tienen previsto hacerlo, retos económicos importantes vinculados con sus sedes. El CIAC tiene entre manos una reforma de la suya que requiere de una inversión aproximada de 500.000 euros. La Unión Musical Valldeuxense alquiló en 2024 un local de Caixa Rural la Vall, para acabar con una itinerancia que dificultaba el desarrollo normal de su actividad.

El problema que comparten las tres agrupaciones es que, precisamente por ser tres, el Ayuntamiento defiende que no puede conceder ayudas económicas.