La Vall d’Uixó amplía la red de oasis climáticos para combatir el calor y la soledad no deseada.

El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó ha reforzado el proyecto de Oasis Climáticos, que por tercer año consecutivo pone a disposición de la ciudadanía nueve espacios públicos —tres más que el año pasado— con climatización para combatir el calor y proteger a la población de los riesgos de las altas temperaturas, especialmente a las personas mayores y más vulnerables.

Durante los meses de julio y agosto, los centros sociales de los barrios Toledo, La Vallense, Colonia San Antonio, Carbonaire, Llimeres, Grupo La Unión y Asunción-San Vicente, así como la Biblioteca Municipal y el Centro de Día, funcionarán como refugios climáticos «para las personas que no tienen aire acondicionado en casa o no pueden ponerlo en funcionamiento», tal y como ha explicado el concejal de Servicios Sociales, Jorge Marqués.

Marqués ha explicado que también se ha programado un calendario de actividades gratuitas para los meses de julio y agosto, en el que cada día de la semana se ofrecerán, en un centro social diferente, actividades como tai chi, baile, karaoke o talleres de memoria, entre otras. Además, todos los espacios están equipados con fuentes de agua fresca, pasatiempos, material para pintar o realizar manualidades, libros para todas las edades y un botiquín con tensiómetro.

En este sentido, Marqués ha destacado el importante papel que desempeña este proyecto no solo como oasis climático, sino también «como espacio de encuentro vecinal, donde socializar y combatir la soledad no deseada». Así, esta iniciativa fomenta la vida en comunidad, la creación de redes de apoyo y la participación ciudadana.

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Esta iniciativa también está distribuyendo carteles con información y consejos sobre cómo afrontar las olas de calor, que «cada vez son más frecuentes e intensas». Por ello, el área de Servicios Sociales se ha marcado como prioridad atender esta situación «para que nadie se quede atrás», al tiempo que promueve «la compañía, compartir momentos con los demás y realizar actividades que activen el cuerpo y la mente como fuente de salud».