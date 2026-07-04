Las fiestas del barrio del Salvador de l'Alcora potencian los actos gastronómicos y musicales

Este domingo concluyen las Fiestas del Barrio del Salvador de l'Alcora, con una jornada que incluye parque acuático y talleres diversos para los niños, concurso de dibujo infantil, paella monumental, bingo, sorteo de rifas y entrega de premios de los distintos concursos. La programación finalizará con el Guateque Fest y la traca final.

Las fiestas comenzaron el jueves 2 con el pregón a cargo de Eva Serrano y la recepción simbólica de la llave por parte de los vecinos del barrio de la Báscula, acompañados por la Colla Gegantera. La jornada contó además con un concurrido tentempié, con la presencia de la corporación municipal y numerosos vecinos del barrio y de l'Alcora en general.

El viernes se inició con el disparo de cohetes y la apertura de la tasca de la comisión de fiestas. Por la noche tuvo lugar la cena de pa i porta con el IV Concurso de Tortillas de Patata, patrocinado por Piensos Gian, así como un bingo popular y un baile de disfraces con premios a los más originales, amenizado por el grupo local Zulo 47 y discomóvil final.

Los actos del día

Este sábado el Barrio del Salvador ha disfrutado de un parque acuático para los más pequeños y de una fiesta de la espuma para todas las edades. También se ha celebrado el concurso de guiñote en el Restaurante Troya, el vermut caragoler en la tasca de la comisión y la actuación del grupo de sevillanas El Rebujito. Posteriormente ha tenido lugar el tardeo con el grupo de rumbas De Calle.

La jornada continúa con el sopar popular d'entrepans gigante con embutido y el bingo popular. La comisión de fiestas agradece la colaboración de todos los vecinos y de las personas que, sin ser del barrio, también han participado en las celebraciones.

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El elevado precio de los espectáculos taurinos y el trabajo que conllevan ha hecho que el barrio haya decidido este año realizar unas fiestas sin toros, potenciando el aspecto musical con orquestas, el gastronómico y con numerosos actos pensados también para los más pequeños y sus familias.