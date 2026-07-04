Indignación en un pueblo de Castellón: cierran las piscinas municipales por un acto vandálico
El Ayuntamiento de Càlig ha clausurado las dos piscinas municipales durante los días 4 y 5 de julio para cumplir los protocolos sanitarios
Los vecinos de Càlig no podrán disfrutar este fin de semana de las piscinas municipales después de que el Ayuntamiento haya decidido cerrar temporalmente ambas instalaciones a raíz de un grave acto vandálico.
Según ha informado el consistorio, durante la pasada noche se arrojaron heces en las dos piscinas municipales, una acción que obliga a clausurar las instalaciones los días 4 y 5 de julio para cumplir los protocolos y las normas sanitarias vigentes.
El Ayuntamiento ha lamentado las molestias ocasionadas y ha agradecido la comprensión de la ciudadanía mientras se llevan a cabo las actuaciones necesarias para garantizar que las piscinas puedan reabrir con todas las garantías sanitarias.
La indignación también ha sido expresada públicamente por la concejala Ruth Sanz, quien ha denunciado que este tipo de actos "no van contra el equipo de gobierno ni contra los trabajadores municipales", sino "contra todo un pueblo".
La edil ha señalado que el cierre de la piscina perjudica a los vecinos, especialmente en pleno verano, y ha recordado que cada acto vandálico supone un coste económico que acaba asumiendo toda la ciudadanía.
Pese a ello, Sanz ha asegurado que el Ayuntamiento continuará trabajando para mantener y proteger los servicios públicos del municipio y ha agradecido el apoyo de los vecinos ante una situación que ha calificado de "indignante".
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