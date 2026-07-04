Así luce ahora uno de los palacetes más emblemáticos de Castellón tras estrenar nueva iluminación
El municipio ha renovado también los paneles de información turística de su Ruta de las Villas con un formato más accesible, interactivo y ágil
La historia también puede encenderse. El palacete municipal de Villa Elisa, uno de los edificios más representativos de Benicàssim y uno de los referentes patrimoniales más destacados de la provincia de Castellón, luce desde ahora una nueva imagen gracias a la instalación de iluminación ornamental en su fachada.
La actuación, impulsada por el Ayuntamiento de Benicàssim, forma parte de la estrategia municipal para seguir poniendo en valor el patrimonio histórico y cultural del municipio. La nueva iluminación permite realzar los elementos arquitectónicos de este edificio singular y reforzar su presencia dentro del recorrido turístico y cultural de la localidad.
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La intervención en Villa Elisa fue inaugurada este viernes por la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, acompañada por miembros de la corporación municipal. El objetivo de esta actuación es destacar la importancia arquitectónica del inmueble y mejorar su integración en uno de los itinerarios turísticos más reconocidos del municipio: la Ruta de las Villas.
La alcaldesa ha subrayado que el proyecto forma parte de una estrategia que une conservación del patrimonio, innovación turística y mejora de la experiencia del visitante. “Seguimos avanzando en una estrategia que combina la conservación y puesta en valor de nuestro patrimonio con la innovación y la mejora de la experiencia turística”, ha señalado Marqués.
En este sentido, la iluminación de Villa Elisa no solo refuerza la imagen nocturna del edificio, sino que también contribuye a consolidarlo como uno de los grandes atractivos culturales de Benicàssim durante todo el año.
Una Ruta de las Villas más digital, accesible e interactiva
La actuación se completa con la modernización de la Ruta de las Villas, que incorpora nuevos paneles inteligentes con códigos QR. Esta renovación permitirá a vecinos y visitantes acceder de forma rápida y sencilla a contenidos digitales disponibles en varios idiomas.
La nueva plataforma digital amplía la información incluida en los paneles físicos y ofrece una experiencia más personalizada. Los usuarios podrán diseñar sus propias rutas según sus intereses o seguir itinerarios previamente configurados para conocer mejor la historia, la arquitectura y el legado de las villas.
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La concejal de Turismo, Elena Llobell, ha destacado que esta actuación supone “un paso más en la digitalización de nuestros recursos turísticos y en la consolidación de Benicàssim como un destino inteligente, accesible y sostenible”.
Además, el proyecto incorpora mejoras en materia de accesibilidad universal. La Ruta de las Villas contará con audioguías explicativas en varios idiomas, especialmente diseñadas para personas con discapacidad visual, con el fin de garantizar el acceso a los contenidos culturales y patrimoniales en igualdad de condiciones.
Esta actuación está financiada con Fondos Europeos Next Generation EU dentro del proyecto global “Benicàssim, un destino sostenible e inteligente con eventos en cualquier época del año”, que cuenta con una financiación total de 2.001.722 euros.
Con esta iniciativa, Benicàssim refuerza su apuesta por un modelo turístico basado en la sostenibilidad, la accesibilidad, la innovación y la puesta en valor de su patrimonio histórico.
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