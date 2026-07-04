Movimientos en un emblemático hotel de la costa de Castellón tras años cerrado

El hotel Aloha de Burriana presenta una imagen diferente después de permanecer al menos dos años cerrado. El histórico rótulo que durante décadas identificó al establecimiento ha desaparecido de la fachada y también se han retirado los elementos de la terraza, unos cambios que no han pasado desapercibidos entre vecinos y paseantes de la avenida Mediterránea y que vuelven a situar el foco sobre el futuro de uno de los edificios más emblemáticos del litoral burrianense.

La desaparición de estos elementos ha alimentado las especulaciones sobre un posible movimiento en torno al inmueble, cuyo cierre nunca fue anunciado oficialmente. Durante este tiempo, el edificio ha permanecido sin actividad y su estado de conservación se ha deteriorado de forma progresiva. De hecho, la única información que apareció en su momento fueron varios folios colocados en la puerta principal con el mensaje Cerrado por reformas, unos trabajos que, sin embargo, nunca llegaron a ejecutarse.

Imagen tomada en junio de 2024, cuando el hotel permanecía cerrado con varios carteles en la entrada en los que se anunciaban unas reformas que nunca llegaron a ejecutarse / Isabel Calpe

Uno de los cambios más llamativos ha sido la retirada del rótulo con el nombre del hotel, una de las imágenes más reconocibles del establecimiento. El cartel presentaba un importante estado de deterioro y había perdido varias de sus letras como consecuencia de la meteorología. Asimismo, también han desaparecido los elementos que ocupaban la terraza exterior, otro de los espacios más característicos del inmueble.

El origen de las actuaciones

Fuentes municipales han confirmado a este diario que estas actuaciones responden al cumplimiento de órdenes de ejecución dictadas por el Ayuntamiento por motivos de seguridad y de legalidad. Asimismo, precisan que, por el momento, no consta en el consistorio ninguna licencia de obras solicitada o concedida para acometer una reforma o rehabilitación integral del edificio.

Los elementos de la terraza también han sido retirados dentro de las actuaciones ejecutadas en el inmueble / Isabel Calpe

La terraza del hotel arrastra, además, un largo historial urbanístico. El conflicto se remonta a 2006, cuando el Ayuntamiento abrió un expediente al considerar que el cerramiento se había ejecutado sin ajustarse a la legalidad. Dos años después, el consistorio ordenó su demolición e impuso posteriormente una sanción económica a la propiedad. El caso acabó en los tribunales y, en 2010, una sentencia estimó parcialmente el recurso presentado por la empresa propietaria al reconocer la obtención de la licencia por silencio administrativo positivo.

Pese a este prolongado conflicto administrativo y judicial, la terraza continuó formando parte de la actividad habitual del establecimiento hasta el cierre del hotel.

El hotel Aloha ha sido durante décadas uno de los principales referentes turísticos de la ciudad gracias a su ubicación privilegiada frente a la playa del Arenal. Su cierre dejó vacías unas instalaciones que durante años formaron parte del paisaje del litoral y que, con el paso del tiempo, han ido mostrando un evidente deterioro exterior. Por el momento, sin embargo, no ha trascendido ningún proyecto que permita despejar la incógnita sobre el futuro del edificio.