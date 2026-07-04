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Onda impulsa el talento joven con 12 becas de formación de verano

El consistorio invierte más de 16.000 euros en un programa que facilita la primera experiencia laboral a estudiantes

Carmina Ballester, alcaldesa de Onda, en la bienvenida a los estudiantes.

Carmina Ballester, alcaldesa de Onda, en la bienvenida a los estudiantes. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Onda

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha dado la bienvenida a los 12 jóvenes estudiantes que este verano realizarán prácticas formativas en el Ayuntamiento de Onda a través del programa municipal de becas. La primera edil los ha recibido y animado a aprovechar esta oportunidad para adquirir experiencia, seguir formándose y conocer desde dentro el funcionamiento de la administración local.

Durante el encuentro, Ballester ha destacado el valor de estas becas como puerta de entrada al mercado laboral para los jóvenes. "Para muchos de vosotros será la primera oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos durante vuestros estudios en un entorno profesional real”, ha señalado. “Esperamos que aprovechéis al máximo esta experiencia, que aprendáis y que os llevéis una visión cercana del servicio público y del trabajo que realizamos cada día para mejorar la vida de nuestros vecinos", ha señalado.

Los estudiantes desarrollarán sus prácticas durante los meses de julio y agosto en distintos servicios municipales, donde podrán poner en práctica los conocimientos adquiridos durante su formación académica y estarán acompañados por personal técnico del Ayuntamiento, que ejercerá labores de tutorización y seguimiento.

En total, el consistorio ha concedido 12 becas de formación, distribuidas entre las áreas de Juventud, Museo, Biblioteca, Comercio, Turismo y Empleo, Servicios Sociales, Comunicación e Industria, adaptando cada plaza al perfil académico de los participantes.

Las becas tienen una duración de dos meses con una dedicación de 20 horas semanales y una dotación de 600 euros brutos mensuales para cada estudiante, permitiéndoles completar su formación mediante una experiencia práctica en la administración pública.

Apuesta por el talento joven

El programa está dirigido a estudiantes universitarios y de Formación Profesional, con el objetivo de facilitar su incorporación al mercado laboral a través de una primera experiencia profesional vinculada a su ámbito de estudios.

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La convocatoria, financiada íntegramente por el Ayuntamiento de Onda, cuenta con una inversión de más de 16.000 euros, destinada a impulsar la formación práctica de los jóvenes y favorecer el desarrollo de competencias profesionales que mejoren su empleabilidad.

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