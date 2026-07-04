Playa sin humo y códigos QR: Burriana moderniza la experiencia del bañista
El municipio promueve entornos costeros saludables, libres de tabaco y residuos
El Ayuntamiento de Burriana se ha adherido oficialmente a la Red de Playas sin humo de la Comunitat Valenciana, una iniciativa impulsada por la Conselleria de Sanidad, a través de la Dirección General de Salud Pública, y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Para visibilizar esta colaboración, la capital de la Plana Baixa ya ha izado la bandera distintiva que identifica a su litoral como un entorno protector frente al tabaco y sus residuos.
La Red de Playas sin humo nace como una propuesta de promoción de la salud a nivel local, cuyo objetivo es preservar tanto a la población como al territorio de los efectos nocivos del tabaquismo y de los desechos derivados de este hábito, tales como colillas o vapeadores. Con esta adhesión, que cuenta con una vigencia trienal, Burriana delimita zonas específicas de su costa con la consideración de espacios libres de humo y aerosoles, recibiendo el distintivo identificador que ya luce en la zona marítima.
Nueva señalización inteligente y sectorizada
Coincidiendo con este hito veraniego, las playas de Burriana han estrenado una renovación integral de su señalética. La nueva infraestructura delimita la costa y la organiza por sectores claramente identificados en cada una de las pasarelas de acceso. Esta distribución no solo mejora la organización del espacio, sino que dota al usuario de herramientas digitales avanzadas.
Burriana revalida la apuesta por la calidad en todo su litoral
Cada nuevo poste instalado cuenta con varios códigos QR estratégicamente dispuestos. A través de ellos, los usuarios pueden acceder de forma directa a la web oficial de la oficina de turismo para consultar la agenda de actividades estivales, descubrir la historia de la capital de la Plana Baixa y obtener información turística de relevancia. Asimismo, otros códigos QR específicos brindan datos de utilidad sobre los servicios disponibles en cada tramo de playa, indicando de manera accesible si el punto está adaptado para personas con movilidad reducida, la ubicación de lavapiés o los servicios de salvamento.
La concejal de Turismo, Noelia Peris, ha destacado la importancia de estas mejoras estratégicas para el municipio señalando que “la adhesión a la Xarxa de Platges sense fum y el izado de esta bandera demuestran la prioridad de este equipo de gobierno por cuidar de nuestros vecinos y visitantes, garantizando un entorno costero saludable, limpio y libre de colillas”.
Burriana exprime el verano con una agenda diaria de actividades gratuitas en sus playas y El Clot
Respecto a la implantación tecnológica, Peris ha subrayado que “la nueva señalización por sectores y la incorporación de los códigos QR, junto a los códigos Navilens que se instalaron el año pasado, suponen una modernización necesaria para conectar nuestras playas con el turismo del siglo XXI. Ahora, cualquier bañista tiene al alcance de su mano y a golpe de clic toda la información sobre las actividades de Burriana, la riqueza de nuestra ciudad y la accesibilidad de nuestros servicios, mejorando notablemente su experiencia en nuestro litoral”.
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