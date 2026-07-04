Un pueblo de Castellón denuncia ante el Seprona el vertido de tripas y restos de animales en contenedores
El Ayuntamiento alerta de problemas de insalubridad, malos olores y riesgo de aparición de insectos y roedores
Eslida ha dicho basta al vertido de tripas, vísceras y restos de animales en los contenedores de residuos urbanos. El Ayuntamiento ha puesto en conocimiento del Seprona esta práctica, detectada de forma reiterada en la Rambla y el Polígono Bany, ante los problemas de insalubridad, malos olores y riesgo para la salud pública que está generando.
Las altas temperaturas del verano han agravado la situación, ya que la descomposición de estos restos favorece la aparición de insectos, roedores y otros animales, además de provocar molestias a los vecinos y dificultar el tránsito por las zonas afectadas. El consistorio recuerda que este tipo de residuos no puede depositarse en los contenedores urbanos y debe gestionarse mediante canales autorizados.
Ante la persistencia de los vertidos, el Ayuntamiento ha solicitado la intervención de las autoridades competentes para que se lleven a cabo actuaciones de inspección, control e investigación y, si procede, se abran los correspondientes expedientes sancionadores.
La alcaldesa, Lucía Doñate, ha mostrado su preocupación por una situación que considera “muy desagradable” y ha insistido en que existen alternativas suficientes para gestionar correctamente estos restos.
El Ayuntamiento apela a la responsabilidad ciudadana para evitar nuevos episodios y mantener Eslida como un municipio limpio, saludable y respetuoso con el entorno.
Suscríbete para seguir leyendo
- Burriana llora la muerte de Lució, fallecido en el trágico accidente de Castellón: 'Era el mejor hijo que unos padres podían soñar
- La joven superdotada de Castellón que irá a la universidad con solo 16 años: 'Quiero ser científica
- Reabren una de las principales playas de Benicàssim tras decretar bandera roja por la presencia de una de las medusas más peligrosas del mundo
- Una de las orquestas más grandes de España actuará en un pueblo de Castellón este verano
- Novedades en un parque comercial de Castellón: llega un gran buffet libre de sushi y otra apertura es inminente
- Más de cien perros conquistan una playa de Castellón en su primera quedada canina
- Un taxista rural de Castellón logra apoyo de Europa para mantener conectado a todo un pueblo: 'Es una tranquilidad
- El pueblo de Castellón donde pasa los veranos Dani Mateo: 'Mis padres tienen un apartamento