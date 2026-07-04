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Un pueblo de Castellón denuncia ante el Seprona el vertido de tripas y restos de animales en contenedores

El Ayuntamiento alerta de problemas de insalubridad, malos olores y riesgo de aparición de insectos y roedores

Vídeo: Vertido de restos de animales en un contenedor

Vídeo: Vertido de restos de animales en un contenedor

Miguel Ángel Sánchez

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Miguel Ángel Sánchez

Eslida ha dicho basta al vertido de tripas, vísceras y restos de animales en los contenedores de residuos urbanos. El Ayuntamiento ha puesto en conocimiento del Seprona esta práctica, detectada de forma reiterada en la Rambla y el Polígono Bany, ante los problemas de insalubridad, malos olores y riesgo para la salud pública que está generando.

Las altas temperaturas del verano han agravado la situación, ya que la descomposición de estos restos favorece la aparición de insectos, roedores y otros animales, además de provocar molestias a los vecinos y dificultar el tránsito por las zonas afectadas. El consistorio recuerda que este tipo de residuos no puede depositarse en los contenedores urbanos y debe gestionarse mediante canales autorizados.

Ante la persistencia de los vertidos, el Ayuntamiento ha solicitado la intervención de las autoridades competentes para que se lleven a cabo actuaciones de inspección, control e investigación y, si procede, se abran los correspondientes expedientes sancionadores.

La alcaldesa, Lucía Doñate, ha mostrado su preocupación por una situación que considera “muy desagradable” y ha insistido en que existen alternativas suficientes para gestionar correctamente estos restos.

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El Ayuntamiento apela a la responsabilidad ciudadana para evitar nuevos episodios y mantener Eslida como un municipio limpio, saludable y respetuoso con el entorno.

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