El pueblo de Castellón que vuelve a tener quiosco de prensa gracias a una joven emprendedora: "Estuve cuatro años ahorrando para esto"

Después de varios años sin un punto de venta de periódicos y de revistas, Borriol vuelve a contar con un quiosco de prensa. Detrás del proyecto está Tamara Orenga Jaraba, una joven emprendedora que tras cuatro años de ahorro, ha hecho realidad un negocio que busca recuperar un servicio que el municipio había perdido y al mismo tiempo, ofrecer un espacio pensado para vecinos de todas las edades.

El quiosco 'El Sucret' se ha convertido en el único punto de venta de prensa del municipio. Hasta ahora, quienes querían comprar un periódico o una revista debían desplazarse a Castellón, hasta la estacion de servicio de La Pobla Tornesa o aprovechar sus compras en otros municipios.

Interior del quiosco 'El Sucret', en Borriol / Mediterráneo

La idea nació de un recuerdo de infancia, ya que cuando era pequeña existía en Borriol un kiosco llamado también 'El Sucret', que terminó cerrando hace años. Años más tarde, trabajó en una escuela infantil y también en una tienda de golosinas del municipio, y fue entonces comenzó a darle forma a un proyecto dirigido especialmente a los más pequeños.

"Quería hacer algo para los niños" Tamara Orenga — Propietaria del quiosco 'El Sucret'

Inicialmente intentó conseguir financiación para abrir el negocio, aunque no obtuvo el préstamo que solicitó, por ser menor de 25 años. Lejos de abandonar la idea, decidió ahorrar por su cuenta mientras trabajó durante cuatro años hasta reunir el dinero necesario para poner en marcha el establecimiento.

Cuando comenzó a preparar la apertura descubrió que muchos vecinos echaban de menos poder comprar periódicos y revistas sin salir del pueblo. Esa demanda hizo que incorporara la prensa y las publicaciones periódicas a la oferta del negocio, recuperando así un servicio desaparecido en Borriol.

Revistas y periódicos que se venden en 'El Sucret' / Mediterráneo

'El Sucret' va mucho más allá del concepto tradicional de kiosco, ya que además de prensa y revistas, ofrece una amplia variedad de productos que incluyen golosinas nacionales, asiáticas y mexicanas, granizados de distintos sabores, patatas fritas, bisutería, llaveros y otros artículos elaborados mediante impresión 3D. La intención de la propietaria es seguir ampliando el catálogo con nuevas incorporaciones.

En 'El Sucret' también puedes encontrar llaveros, bisutería, juguetes y granizados de sabores, entre otros. / Mediterráneo

El negocio está gestionado íntegramente por ella, sin empleados, y utiliza también las redes sociales para dar a conocer sus novedades. A través de su cuenta de TikTok, @elsucret, informa sobre los nuevos productos que llegan a la tienda y mantiene el contacto con sus clientes.

Con esta iniciativa, Borriol recupera un servicio que llevaba años desaparecido y suma un pequeño comercio que apuesta por combinar la tradición del kiosco de toda la vida con una oferta adaptada a los gustos actuales, especialmente de los más jóvenes.