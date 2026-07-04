El pueblo de Castellón que vuelve a liderar el futuro de la escuela rural 41 años después

El municipio de Viver acogió ayer la clausura del seminario sobre la escuela rural en la provincia de Castellón, una jornada de reflexión y trabajo centrada en el presente y el futuro de la educación en el medio rural. El encuentro reunió a representantes de la administración educativa, profesionales de la enseñanza y responsables institucionales con el objetivo de avanzar en propuestas que refuercen el papel de la escuela rural en el territorio.

El acto de clausura contó con la presencia de la directora territorial de Educación, María Esteve; el inspector de zona, Juan Corchado; y el alcalde de Viver, Vicente Ferrer, quienes destacaron la importancia de la escuela rural como elemento vertebrador de los pueblos de Castellón y como garantía de igualdad de oportunidades para el alumnado del interior.

Clausura del seminario, con la participación de la directora provincial de Educación, María Esteve; el inspector de zona, Juan Corchado; y el alcalde de Viver, Vicente Ferrer. / MEDITERRÁNEO

La escuela rural, clave para fijar población y garantizar igualdad

Durante la sesión se presentó una síntesis de las principales conclusiones y propuestas dirigidas a la Administración educativa, con la finalidad de seguir impulsando una escuela rural fuerte, innovadora y adaptada a las necesidades del territorio.

Las aportaciones del seminario subrayaron la necesidad de entender la educación rural como un pilar de equidad territorial, pero también como un espacio privilegiado para la innovación pedagógica, la cohesión social y el arraigo de la población en el medio rural.

El encuentro tuvo además un marcado carácter conmemorativo, al coincidir con el 41 aniversario de las I Jornadas de Escuela Rural, celebradas en Viver en la primavera de 1985. Aquel hito situó al municipio como referente del debate sobre la escuela rural, una relevancia que se mantiene viva más de cuatro décadas después.

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Con esta clausura, Viver vuelve a situarse en el centro de la reflexión educativa sobre el futuro de los pueblos de Castellón, reivindicando el papel esencial de las aulas rurales para mantener vivo el territorio y garantizar oportunidades educativas en igualdad de condiciones.