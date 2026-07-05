El caravaning pisa fuerte en Burriana con 639 pernoctaciones y 32.000 euros de impacto económico en tres meses

Burriana ha convertido su nueva área de autocaravanas en un pequeño motor turístico en apenas tres meses.

El Ayuntamiento de Burriana ha puesto en valor el funcionamiento del área de servicio para autocaravanas de la playa de la Serratella, una infraestructura turística que, desde su inauguración en abril de 2026, ha registrado 639 pernoctaciones y un impacto económico directo de 31.950 euros en el comercio y la hostelería local.

Durante sus tres primeros meses de actividad, el recinto ha contabilizado 294 pernoctaciones en abril, 238 en mayo y 107 en junio. Además, el espacio ha alcanzado el 100% de su capacidad en cuatro ocasiones y mantiene una media cercana a las siete pernoctaciones diarias, según los datos facilitados por el consistorio.

El perfil de los usuarios confirma la proyección internacional del turismo de autocaravanas en Burriana. Alemania encabeza la procedencia de los visitantes, con un 28,23% del total, seguida de Francia, con un 21,53%; España, con un 16,51%; Reino Unido, con un 10,53%; y Países Bajos, con un 10,29%.

El resto de pernoctaciones se reparte entre turistas procedentes de Suiza, con un 4,78%; Bélgica, con un 4,55%; y otras nacionalidades, que representan el 3,59%.

Desde el Ayuntamiento señalan que, aunque durante los meses de verano parte del turismo europeo de autocaravanas suele desplazarse hacia destinos más frescos del norte y centro de Europa, como Noruega, Suiza o Austria, la previsión es que el área continúe generando una actividad económica positiva en la ciudad.

La Serratella suma nuevas plazas turísticas

El área de autocaravanas está situada en primera línea de la playa de la Serratella y responde a la creciente demanda de este tipo de turismo en Burriana. El proyecto ha supuesto una inversión de 119.808,14 euros y se ha desarrollado sobre una parcela de 2.500 metros cuadrados.

La instalación cuenta con capacidad para 18 plazas de estacionamiento, lo que equivale a unas 36 nuevas plazas turísticas para la localidad.

El alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha destacado que “los datos hablan por sí mismos y demuestran que el caravaning en Burriana no solo se ha ordenado y regulado, sino que se ha convertido en una verdadera oportunidad turística y de riqueza”.

Monferrer también ha subrayado que “los números demuestran que es un proyecto que funciona, generando alrededor de 32.000 euros de impacto en la economía local”. Asimismo, el primer edil ha avanzado que el consistorio seguirá trabajando para minimizar los estacionamientos fuera del recinto habilitado y continuará impulsando proyectos capaces de generar riqueza y atraer turismo a Burriana.