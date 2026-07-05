Les Amplàries ya ve nacer el tercer colegio de Orpesa

Les Amplàries ya ve nacer el tercer colegio público de Orpesa. Las aulas prefabricadas que acogerán de manera provisional al alumnado ya están instaladas en el solar municipal situado junto al Mercadona, una imagen que convierte en visible una reivindicación educativa que el municipio arrastra desde hace años por el crecimiento de población en la zona norte.

La llegada de los módulos marca un nuevo paso en un proceso largo, vinculado al aumento de vecinos que residen durante todo el año en esta zona y a la necesidad de acercar los servicios públicos a un entorno que ha dejado de funcionar únicamente como zona turística.

Las aulas prefabricadas que acogerán de manera provisional al alumnado ya están instaladas en el solar municipal situado junto al Mercadona. / Eva Bellido

El futuro centro permitirá dar respuesta a las familias de esta parte del municipio y aliviar la presión sobre los colegios públicos Dean Martí y La Mediterrània.

El proyecto llega ahora a una fase especialmente visible después de meses de trámites administrativos. El pasado mes de febrero, las familias de ambos colegios ya pudieron asistir a reuniones informativas para conocer el procedimiento de cambio al nuevo centro provisional y formalizar el consentimiento de matrícula para el CEIP Número 3 de Orpesa, previsto para iniciar su actividad durante el curso 2026-2027.

La concejala de Urbanismo, Araceli de Moya, señala que es un proceso largo pero "trabajamos para que pueda ser una realidad cuanto antes". Uno de los pasos decisivos fue la elección del solar, "que ya se consensuó con responsables de la Generalitat en la anterior legislatura", según recuerda.

El Ayuntamiento trabaja ahora en la fase municipal del proyecto, centrada en completar todos los trámites necesarios para poder contratar las obras de acondicionamiento de la parcela provisional. La actuación debe permitir dotar el solar de acometidas de luz y agua, climatización para las aulas y el resto de servicios básicos imprescindibles para que las instalaciones puedan funcionar con las condiciones adecuadas.

La llegada de los módulos marca un nuevo paso en un proceso largo, vinculado al aumento de vecinos que residen durante todo el año en esta zona. / Eva Bellido

Para ello se llevará a cabo una inversión de 250.000 euros para preparar la parcela en la que quedarán ubicadas estas aulas provisionales, que acaban de ser instaladas por el Consell, mientras avanza el proyecto del colegio definitivo.

La inversión permitirá acometer una intervención esencial para transformar el solar en un espacio educativo operativo.

La concejala de Educación, Andrea Iliescu, destaca que “la construcción del nuevo centro escolar va a suponer importantes beneficios para los oropesinos. Por un lado, permitirá reducir la ratio de alumnos por aula, lo que contribuirá a ofrecer una educación de mayor calidad y una mejor atención al alumnado”.

Iliescu también subraya que el impacto urbano y social que tendrá la nueva infraestructura en Les Amplàries. “Por otra parte, la ubicación del nuevo centro en la zona de Amplàries ayudará a dinamizar este entorno, generando más actividad y movimiento durante todo el año. En definitiva, se trata de una infraestructura positiva tanto para las familias como para el conjunto del municipio”, declara.

Primeros pasos

El nuevo centro también ha comenzado a activar sus primeros canales de comunicación con las familias. El CEIP Número 3 d’Orpesa ya cuenta con perfil en Instagram, bajo el nombre @ceip_3_orpesa, donde figura como escuela pública de Educación Infantil y Primaria y ha empezado a difundir información útil sobre el funcionamiento del centro.

Entre las primeras publicaciones figura un mensaje de bienvenida bajo el lema Descobreix el CEIP Número 3 d’Orpesa, con la idea de presentar el colegio como “un lloc on aprendre, créixer i gaudir”. La cuenta también ha compartido información práctica relacionada con el comedor escolar, incluido el correo electrónico habilitado para consultas, incidencias o gestiones: menjador12008557@gmail.com.

La información difundida por el centro detalla además que las familias deben pasar por el CEIP La Mediterrània para recoger la documentación vinculada al servicio de comedor y concreta días de atención presencial para trámites relacionados con las becas.

El Ayuntamiento trabaja para dotar el solar de acometidas de luz y agua, así como de climatización para las aulas. / Eva Bellido

Estos primeros avisos muestran que el nuevo colegio avanza también en la organización de los servicios complementarios necesarios para el próximo curso.

El equipo de gobierno ha mantenido además recientemente una reunión de seguimiento con la Conselleria de Educación para coordinar los próximos pasos y avanzar en la planificación del nuevo centro.

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Zona norte

El tercer colegio público responde a una necesidad vinculada al crecimiento demográfico de Orpesa y a la expansión de Les Amplàries. La planificación contempla una solución provisional con aulas prefabricadas en una parcela municipal mientras la administración avanza en el futuro centro definitivo, proyectado en una parcela cercana de mayor superficie.