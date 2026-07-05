Moncofa mejora la estación de bombeo de Marjal Noves

La empresa Facsa ha finalizado los trabajos de ampliación y renovación de las instalaciones de la estación de bombeo de Marjal Noves, una actuación impulsada por el Ayuntamiento de Moncofa para mejorar el sistema de evacuación de aguas y prevenir inundaciones en la zona norte del Grao, tanto en el área urbana como en el suelo rústico circundante. La inversión, financiada con fondos municipales, ha ascendido a 645.000 euros.

La actuación ha consistido en la instalación de tres bombas centrífugas sumergibles para la extracción de agua, con una capacidad conjunta de 1.100 litros por segundo. El nuevo sistema está completamente automatizado y motorizado en tiempo real, e incorpora el control del nivel de la acequia, la detección de la pluviometría, el arranque y la parada automática de las bombas en función del caudal, además de un sistema de alarmas para detectar posibles fallos en la instalación e intrusiones.

Las nuevas instalaciones también cuentan con placas solares que garantizan el funcionamiento del sistema de control en caso de una eventual interrupción del suministro eléctrico. Asimismo, se ha incorporado un grupo electrógeno insonorizado para asegurar el suministro de energía a las bombas, un sistema de compuertas para regular los aportes de la acequia y un depósito de gasóleo con capacidad para 3.000 litros, que permitirá mantener la autonomía de la instalación durante episodios prolongados de lluvias intensas.

Visita a las obras. / Miguel Ángel Sánchez

La valoración

El alcalde de Moncofa, Wences Alós, ha destacado la importancia de esta actuación al señalar que "se ha hecho una obra muy importante y necesaria, ya que la gran capacidad de las tres bombas reducirá al mínimo los problemas de acumulación de agua en diversos viales del norte del casco urbano de la playa, con el consiguiente beneficio para los vecinos".

Aunque la infraestructura ya está completamente preparada, será la llegada de episodios de lluvias torrenciales la que permitirá comprobar el rendimiento del nuevo sistema de bombeo. Esta actuación se enmarca dentro de un plan más amplio para reforzar la evacuación de aguas en el municipio. En este sentido, también se ha instalado una nueva bomba en la estación de bombeo de Satse, situada a unos 500 metros de Marjal Noves, que contribuirá a extraer el agua acumulada en el camino Serratelles.

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Según ha explicado Alós, la inversión conjunta en ambas actuaciones se aproxima a los 900.000 euros. "Era más que necesario porque el problema de acumulación de agua cada vez era más importante. Por ese motivo hemos realizado este esfuerzo para evitar al máximo esta situación", ha concluido el alcalde.