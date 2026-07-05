Onda refuerza la seguridad y el entorno rural con una nueva brigada agraria

El Ayuntamiento de Onda ha incorporado una nueva brigada agraria compuesta por 13 trabajadores ondenses que, durante los meses de julio y agosto, llevarán a cabo labores de limpieza, desbroce y acondicionamiento de caminos rurales con el objetivo de mejorar la seguridad, la accesibilidad y contribuir a la prevención de incendios forestales en el término municipal. La actuación cuenta con una inversión de más de 63.000 euros, de los cuales algo más de 56.000 euros corresponden a la subvención concedida por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) dentro del Programa de Fomento del Empleo Agrario.

En concreto, el programa ha permitido la contratación de 12 peones agrícolas y un oficial agrícola, que desarrollarán su actividad a jornada completa hasta el próximo 31 de agosto, centrando sus trabajos en la limpieza y adecuación de caminos municipales. Este refuerzo se suma a las labores de mantenimiento que el Ayuntamiento realiza durante todo el año y el uso de maquinaria específica como el tractor, que permite agilizar las tareas rurales del término.

El concejal de Vía Pública, Vicente Ramón, ha dado la bienvenida a los nuevos trabajadores y ha destacado la importancia de este refuerzo para el municipio. "Con esta brigada reforzamos el cuidado de nuestros caminos rurales, protegemos nuestro entorno natural y generamos oportunidades laborales para vecinos de Onda", ha señalado. Asimismo, ha añadido: "El mantenimiento del entorno rural resulta esencial durante los meses de mayor riesgo de incendios, por lo que seguimos destinando recursos para actuar de forma preventiva y mantener en las mejores condiciones nuestros caminos".

Refuerzo del entorno rural

Las actuaciones se centrarán en la eliminación de maleza y broza de los márgenes de caminos rurales, así como en tareas de limpieza y acondicionamiento que permitan mejorar la circulación, facilitar el acceso a explotaciones agrícolas y reducir la acumulación de vegetación seca.

Con este refuerzo estival, el Ayuntamiento da continuidad a los trabajos de mantenimiento que se desarrollan durante todo el año sobre la red de caminos del término municipal, garantizando un mejor estado de conservación de estas infraestructuras fundamentales para agricultores, vecinos y servicios de emergencia.

Coordinación en la prevención de incendios

La incorporación de la brigada agraria se integra dentro de la estrategia municipal de prevención de incendios forestales, complementando el dispositivo especial que la Unidad de Medio Ambiente (UMA) de la Policía Local mantiene activo durante los meses de mayor riesgo. Este operativo intensifica la vigilancia en urbanizaciones, espacios naturales, zonas agrícolas y áreas de interfaz urbano-forestal, con patrullas preventivas, control de puntos sensibles y supervisión de las franjas de seguridad.

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De esta forma, mientras la brigada agraria actúa sobre el terreno mediante labores de limpieza y acondicionamiento de caminos, la Policía Local desarrolla un seguimiento permanente de las zonas de mayor riesgo, apoyándose además en el uso de drones para ampliar la capacidad de vigilancia y detección temprana de incidencias. Todo ello forma parte de una planificación coordinada que busca anticiparse al riesgo y preservar el patrimonio natural de Onda durante la campaña estival.