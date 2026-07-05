La pedanía de Castellón que lleva años desplazándose activa por fin un plan para salvar sus viviendas

Ortells, pedanía de Morella con una treintena de habitantes, afronta por primera vez una actuación integral para abordar los problemas de desplazamiento del terreno y las grietas estructurales que desde hace años afectan a varias viviendas del núcleo urbano.

El presupuesto municipal que contempla una dotación económica de 150.000 euros entró oficialmente en vigor el pasado 3 de junio. Con esta partida se ha iniciado la redacción del pliego que permitirá poner en marcha un estudio técnico integral para analizar el estado de estabilidad del conjunto de la pedanía.

La actuación está previsto que se desarrolle durante 2026. En una primera fase, se llevará a cabo la perimetración completa de todo el casco urbano, con el objetivo de obtener una radiografía precisa del problema. La intención es que el informe esté avanzado antes de finalizar el primer trimestre de 2027.

Por otro lado, según ha podido saber Mediterráneo, la Diputación Provincial de Castellón trabaja para lograr un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Morella que permita estudiar fórmulas para complementar futuras actuaciones una vez se conozca el diagnóstico técnico.

Una reivindicación histórica de los vecinos

La inclusión de la partida presupuestaria llega tras la presión política ejercida en los últimos meses por el grupo municipal del Partido Popular de Morella, que venía reclamando que el presupuesto incorporara una dotación específica para afrontar el problema de manera integral. Desde la formación popular consideran que este paso supone “desbloquear una reivindicación histórica de los vecinos y abrir por fin una vía técnica para encontrar soluciones”, señala Jesús Lecha.

Los residentes confían ahora en que este estudio permitirá identificar con exactitud el origen de los movimientos y establecer una hoja de ruta para garantizar la seguridad, la conservación del núcleo urbano y la viabilidad futura de la pedanía.

El problema en Ortells no es nuevo. Vecinos de la pedanía llevan más de una década alertando de movimientos de terreno que han derivado en grietas de gran tamaño en fachadas, hundimientos parciales de pavimento, separación entre muros medianeros, desplomes en estructuras auxiliares y filtraciones de agua que han agravado la inestabilidad en algunos inmuebles.

Las grietas y fisuras continúan creciendo en las viviendas de Ortells, como muestra uno de sus vecinos. / Javier Ortí

En algunos casos, las fisuras atraviesan de forma vertical y horizontal varias plantas de viviendas, afectan a elementos estructurales y han obligado a realizar apuntalamientos preventivos. También se han producido pequeños derrumbes en construcciones anexas y desprendimientos en zonas exteriores, lo que ha aumentado la preocupación vecinal por la seguridad.

Cabe recordar que los vecinos trasladaron formalmente esta problemática al Ayuntamiento de Morella ya en 2018, reclamando informes técnicos y una actuación coordinada. Sin embargo, durante años las respuestas se limitaron a inspecciones puntuales y reparaciones aisladas, sin un análisis global que determinara las causas reales del desplazamiento y permitiera avanzar hacia una solución definitiva.