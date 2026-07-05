Peñíscola estrena planta fotovoltaica para mejorar la eficiencia energética del puerto

La Generalitat ha culminado la instalación de una planta solar fotovoltaica en el puerto de Peñíscola, con una inversión de 100.000 euros, una actuación que permitirá mejorar la eficiencia energética de la instalación y avanzar en el proceso de descarbonización de los puertos de gestión autonómica.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha destacado durante una visita a Peñíscola, que desde la Generalitat demuestran "con hechos que la lucha contra el cambio climático no es una declaración de intenciones, sino una hoja de ruta con inversiones concretas" y ha subrayado su intención de que los puertos que gestiona el Consell "contribuyan al ahorro energético y a la descarbonización de nuestra economía".

La actuación, desarrollada en el marco del Plan de Eficiencia Energética de los puertos de la Generalitat, ha consistido en la instalación de 138 módulos fotovoltaicos sobre la cubierta del edificio de oficinas y las casetas del puerto, con una potencia total de 75,9 kilovatios pico (kWp).

La planta de Peñíscola forma parte de un programa autonómico que ha movilizado una inversión superior a 1,05 millones de euros para implantar energías renovables en los siete puertos gestionados directamente por la Generalitat. En conjunto, el plan ha permitido instalar 1.366 módulos fotovoltaicos con una potencia total de 756,3 kWp.

Según las estimaciones del proyecto, esta capacidad de generación permitirá evitar la emisión de 501,6 toneladas de CO2 al año. En este contexto, Martínez Mus ha subrayado que "estos puertos se sitúan ya a la vanguardia de la eficiencia energética, porque creemos que la administración pública debe ser el motor y el primer ejemplo en la transición energética".

En este sentido, ha añadido que están haciendo "una apuesta decidida por transformar los edificios e instalaciones públicas en centros de generación limpia". El conseller, también, ha puesto en valor el carácter transversal de esta iniciativa y, ha afirmado, que "este proyecto es el ejemplo perfecto de cómo este Consell trabaja de manera transversal".

"Instalamos placas y diseñamos un modelo productivo que fomenta la eficiencia energética, facilita el autoconsumo real, promueve la climatización renovable y avanza con paso firme en la descarbonización de la Comunitat Valenciana", ha sostenido.

"Ahorro considerable"

En esta línea, el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, ha incidido en que el ahorro es "considerable" en la factura eléctrica para el sector pesquero y que "se notará sobre todo en la energía que consume la fábrica de hielo". Por su parte, el presidente de la cofradía de pescadores San Pedro de Peñiscola, Rafael Simó Roca, ha mostrado su satisfacción por la iniciativa, que supone un ahorro del 80 por ciento para el colectivo.

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Además de la actuación ejecutada en Peñíscola, el Plan de Eficiencia Energética de la Generalitat ha permitido instalar sistemas fotovoltaicos en los puertos de Xàbia, Benicarló, Burriana, Altea, La Vila Joiosa y Santa Pola, todos ellos ya en funcionamiento.