Almassora resucitará dos promociones paralizadas para crear 112 viviendas asequibles de VPO y alquiler

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, ha mantenido una reunión de trabajo con responsables de la cooperativa de viviendas TPM Homes, que plantea dos proyectos residenciales destinados a impulsar la construcción de vivienda asequible en el municipio, especialmente orientada a facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes.

Las promociones previstas se ubican en las calles Boqueres, donde se prevén 32 inmuebles, y en San Fernando, con cerca de 80 inmuebles. Ambas actuaciones permitirán recuperar dos construcciones que quedaron paralizadas durante la crisis inmobiliaria, cuando la parte inicial de su estructura ya había sido ejecutada.

Según el planteamiento inicial trasladado por la cooperativa, una de las promociones se destinaría a viviendas protegidas en régimen de alquiler, mientras que la otra contemplaría la venta de viviendas de protección oficial, con precios más competitivos y accesibles que los del mercado libre.

En la reunión con la cooperativa de viviendas, la alcaldesa de Almassora, María Tormo, y otros integrantes del equipo de gobierno conocieron de primera mano las características de los inmuebles a construir. / Mediterráneo

Durante el encuentro, la alcaldesa, quien ha estado acompañada por el concejal de Urbanismo, Vicente Martínez-Galí, ha trasladado la plena disposición del Ayuntamiento para colaborar en todas aquellas iniciativas que permitan incrementar la oferta residencial del municipio y facilitar el acceso a la vivienda.

Momento de crecimiento

“Almassora atraviesa un momento de crecimiento exponencial y necesita ampliar su parque de viviendas para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de nuestros vecinos, especialmente de los más jóvenes, que encuentran cada vez más dificultades para acceder a una vivienda”, ha señalado la alcaldesa.

La primera edil ha destacado que la recuperación de promociones paralizadas durante años supone “una magnífica oportunidad para revitalizar espacios urbanos, generar actividad económica y ofrecer viviendas a precios más asequibles”. “Nuestro objetivo es favorecer que los jóvenes puedan desarrollar su proyecto de vida en Almassora. Para ello es fundamental facilitar el acceso a una vivienda digna, ya sea mediante promociones de protección oficial en venta o en alquiler”, ha añadido Tormo.

La reunión se enmarca dentro del interés del Ayuntamiento por impulsar el desarrollo urbanístico del municipio y favorecer la llegada de nuevas promociones residenciales tras años de escasa actividad constructiva.

Primera licencia desde la crisis inmobiliaria

En este sentido, hace apenas unas semanas se solicitó la licencia urbanística para construir una promoción de 68 viviendas en la zona del colegio Santa Quitèria, una actuación que supondría, una vez los trámites se completen, la primera licencia para una promoción residencial de estas características concedida en Almassora desde la crisis inmobiliaria.

“Estamos viendo cómo vuelve la confianza para invertir en Almassora. Nuestro compromiso es seguir generando las condiciones necesarias para atraer proyectos que contribuyan al crecimiento ordenado del municipio y mejoren la calidad de vida de nuestros vecinos”, ha concluido la alcaldesa.