Burriana afronta la recta final del gran colector de la avenida Cardenal Tarancón

La construcción del gran colector de la avenida Cardenal Tarancón de Burriana encara su última etapa. El Ayuntamiento de Burriana ha sacado a licitación las obras de la cuarta y última fase de esta faraónica infraestructura por un presupuesto de más de 1.120.000 euros. El contrato, con un plazo de ejecución de siete meses, permitirá completar un proyecto que, cuando finalice en 2027, habrá supuesto una inversión superior a los 4,5 millones de euros.

La actuación corresponde al tramo comprendido entre la rotonda de la piscina cubierta y el Camí Fondo, donde se conectarán las tuberías de gran diámetro para completar el trazado principal del colector. Además, se ejecutarán dos ramales de conexión hacia las zonas del Escorredor y la plaza de la Generalitat Valenciana, zonas muy sensibles a las inundaciones durante periodos de fuertes precipitaciones.

El alcalde, Jorge Monferrer, ha definido el gran colector como "la infraestructura más importante y costosa de la legislatura", / MEDITERRÁNEO

El alcalde, Jorge Monferrer, ha destacado que se trata de "la infraestructura más importante y costosa de la legislatura", una actuación que, según ha señalado, constituye una prioridad para el equipo de gobierno porque permitirá "mitigar las inundaciones históricas que sufre la ciudad y especialmente la zona marítima".

Entre las actuaciones previstas figura la construcción de una arqueta de grandes dimensiones en la carretera del Puerto. Desde este punto partirá un colector de 1,8 metros de diámetro que recorrerá la avenida Jaime Chicharro hasta la plaza de la Generalitat Valenciana. Paralelamente, se ejecutará una nueva red de tuberías en la avenida Jaime I, que culminará con la construcción de un tanque de tormentas en las inmediaciones del Camí Fondo para facilitar la evacuación de las aguas pluviales durante los episodios de lluvias.

Obras complementarias

El proyecto también contempla la instalación de nuevos imbornales en puntos con antecedentes de acumulación de agua, como la calle Finello y las rotondas de acceso a la ciudad. Asimismo, se incorporarán sistemas urbanos de drenaje sostenible (SUDS) mediante pavimento drenante en las avenidas Jaime Chicharro y Jaime I, con el objetivo de favorecer la infiltración del agua de lluvia.

El concejal de Urbanismo, Mario Trullen, ha señalado que la licitación permitirá dar continuidad al proyecto para que "el gran colector sea pronto una realidad", mejorando el drenaje urbano y avanzando hacia "un modelo de ciudad más resiliente frente a las condiciones climáticas adversas y más sostenible, permitiendo la reutilización del agua".

El proyecto del gran colector contempla derivar las aguas pluviales mediante una canalización soterrada de cuatro metros de profundidad que recorrerá toda la fachada este de Burriana hasta el río Anna. La infraestructura comenzó a ejecutarse en 2024 y actualmente las dos primeras fases ya están finalizadas, mientras que la tercera se encuentra en su recta final y acabará los próximos días.