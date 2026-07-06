El entorno del ermitorio de San Cristóbal en l'Alcora se convierte en un nuevo espacio para la música en directo
El concierto inaugural, el viernes 10 de julio, se enmarca en las fiestas en honor al patrón y contará con un repertorio que fusiona diversos estilos musicales
Nueva propuesta cultural en l'Alcora. El entorno del ermitorio de San Cristóbal se estrenará por primera vez como escenario musical el próximo viernes 10 de julio a las 22:30 horas. Esta iniciativa busca poner en valor este emblemático paraje mediante un concierto al aire libre en la explanada de la ermita, abriendo la puerta a seguir potenciando este espacio patrimonial para futuros actos en el municipio.
La cita se enmarca dentro de las fiestas en honor al patrón que, como ya anunció el Ayuntamiento, este año se han reforzado con una programación más extensa y completa. Inaugurar este espacio para la música es uno de los platos fuertes de la agenda de esta edición.
Un estreno con talento de la provincia
Las encargadas de inaugurar este escenario serán las componentes de Clariventum, un cuarteto de clarinetes compuesto por jóvenes músicas de l'Alcora, Onda y Suera de entre 18 y 23 años. El grupo nació en 2023 en el Conservatorio de Onda dentro de la asignatura de Música de Cámara y, desde entonces, sus integrantes no han dejado de tocar juntas.
A pesar de su corta trayectoria, la formación ya cuenta con importantes reconocimientos en la provincia, habiendo alzado el segundo premio en el concurso II Cambra Sonora d'Onda y el premio especial del jurado en el XXIX Concurs de Música de Cambra - IES Ximén d'Urrea de l’Alcora.
Un repertorio para todas las sensibilidades
Para que la velada sea del agrado de todo el mundo y resulte lo más amena posible, Clariventum ha preparado un repertorio sumamente variado y cercano, expresamente "pensado para todas las sensibilidades".
El concierto fusionará estilos tan diversos como el pasodoble, el tango, el vals, el bolero y la música clásica, asegurando un espectáculo dinámico y muy ameno en un ambiente único.
Desde el Ayuntamiento se invita a toda la ciudadanía a subir al ermitorio para arropar a las jóvenes intérpretes y disfrutar de esta novedosa propuesta musical al aire libre.
- Burriana llora la muerte de Lució, fallecido en el trágico accidente de Castellón: 'Era el mejor hijo que unos padres podían soñar
- La joven superdotada de Castellón que irá a la universidad con solo 16 años: 'Quiero ser científica
- Movimientos en un emblemático hotel de la costa de Castellón tras años cerrado
- Una de las orquestas más grandes de España actuará en un pueblo de Castellón este verano
- Novedades en un parque comercial de Castellón: llega un gran buffet libre de sushi y otra apertura es inminente
- Más de cien perros conquistan una playa de Castellón en su primera quedada canina
- El pueblo de Castellón que vuelve a liderar el futuro de la escuela rural 41 años después
- Un taxista rural de Castellón logra apoyo de Europa para mantener conectado a todo un pueblo: 'Es una tranquilidad