El entorno del ermitorio de San Cristóbal en l'Alcora se convierte en un nuevo espacio para la música en directo

Nueva propuesta cultural en l'Alcora. El entorno del ermitorio de San Cristóbal se estrenará por primera vez como escenario musical el próximo viernes 10 de julio a las 22:30 horas. Esta iniciativa busca poner en valor este emblemático paraje mediante un concierto al aire libre en la explanada de la ermita, abriendo la puerta a seguir potenciando este espacio patrimonial para futuros actos en el municipio.

La cita se enmarca dentro de las fiestas en honor al patrón que, como ya anunció el Ayuntamiento, este año se han reforzado con una programación más extensa y completa. Inaugurar este espacio para la música es uno de los platos fuertes de la agenda de esta edición.

Un estreno con talento de la provincia

Las encargadas de inaugurar este escenario serán las componentes de Clariventum, un cuarteto de clarinetes compuesto por jóvenes músicas de l'Alcora, Onda y Suera de entre 18 y 23 años. El grupo nació en 2023 en el Conservatorio de Onda dentro de la asignatura de Música de Cámara y, desde entonces, sus integrantes no han dejado de tocar juntas.

A pesar de su corta trayectoria, la formación ya cuenta con importantes reconocimientos en la provincia, habiendo alzado el segundo premio en el concurso II Cambra Sonora d'Onda y el premio especial del jurado en el XXIX Concurs de Música de Cambra - IES Ximén d'Urrea de l’Alcora.

Un repertorio para todas las sensibilidades

Para que la velada sea del agrado de todo el mundo y resulte lo más amena posible, Clariventum ha preparado un repertorio sumamente variado y cercano, expresamente "pensado para todas las sensibilidades".

El concierto fusionará estilos tan diversos como el pasodoble, el tango, el vals, el bolero y la música clásica, asegurando un espectáculo dinámico y muy ameno en un ambiente único.

Desde el Ayuntamiento se invita a toda la ciudadanía a subir al ermitorio para arropar a las jóvenes intérpretes y disfrutar de esta novedosa propuesta musical al aire libre.