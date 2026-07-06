La Escoleta Jove Inclusiva vuelve a llenar el verano de Onda con actividades para 40 jóvenes

El Ayuntamiento de Onda está desarrollando la tercera edición de la Escoleta Jove Inclusiva, un programa gratuito dirigido a jóvenes de entre 11 y 17 años que se consolida como una propuesta de ocio educativo e inclusivo durante el verano. Un total de 40 niños y niñas, distribuidos por quincenas, participan este año en una programación que combina talleres, actividades deportivas, convivencia y salidas por diferentes espacios municipales.

La iniciativa, impulsada desde el área de Juventud, se desarrolla durante los meses de julio y agosto en las instalaciones del Casal Jove y ofrece un espacio donde los participantes pueden disfrutar de su tiempo libre a través de propuestas lúdicas, educativas y de convivencia adaptadas a sus necesidades.

El Casal Jove acoge la nueva edición de la Escoleta Inclusiva de Onda. / Mediterráneo

El concejal de Juventud de Onda, Daniel Álvaro, ha destacado: “La Escoleta Jove Inclusiva se ha convertido en una actividad plenamente consolidada dentro de la programación estival del municipio gracias a la acogida que ha tenido desde su puesta en marcha”. En este sentido, ha señalado: “Seguimos apostando por un verano donde todos los jóvenes tengan la oportunidad de disfrutar, relacionarse y participar en actividades adaptadas en un entorno de convivencia e inclusión”.

Un verano lleno de experiencias

La programación combina actividades que se desarrollan diariamente en el Casal Jove con salidas a diferentes espacios municipales para ofrecer una experiencia dinámica y variada. Así, dos días a la semana los participantes disfrutan de jornadas en la piscina municipal, mientras que el resto del programa incluye propuestas lúdicas en el centro histórico, parques acuáticos y otros espacios del municipio.

El objetivo es fomentar la participación activa, el trabajo en equipo y las relaciones sociales a través de actividades que combinan el ocio con el aprendizaje y el descubrimiento del entorno, favoreciendo además hábitos de vida activos durante el periodo estival.

Un programa consolidado

La celebración de esta tercera edición confirma la buena acogida de una iniciativa que, año tras año, se ha ido consolidando entre las familias ondenses como una alternativa de ocio durante las vacaciones escolares.

La organización por quincenas permite adaptar la participación a las necesidades de cada familia y facilita que un mayor número de jóvenes pueda disfrutar de la programación a lo largo del verano.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Onda continúa ampliando la oferta de actividades juveniles durante la época estival y reafirma su compromiso con la inclusión, la igualdad de oportunidades y la creación de espacios de convivencia donde todos los jóvenes puedan disfrutar de un verano activo, participativo y enriquecedor.