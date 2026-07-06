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El mercado ambulante de la playa de Nules cambia de emplazamiento

El recinto comercial al aire libre retoma su actividad hasta el próximo mes de septiembre en su nueva ubicación y ocupa parte de la avenida Illes Columbretes y de la calle Canal

La nueva ubicación del mercado ambulante de la playa de Nules facilita el tráfico rodado en importantes vías urbanas del núcleo litoral.

La nueva ubicación del mercado ambulante de la playa de Nules facilita el tráfico rodado en importantes vías urbanas del núcleo litoral. / Mediterráneo

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Concha Marcos

Nules

El mercado ambulante de la Playa de Nules ha retomado recientemente su actividad con una nueva ubicación. El objetivo de este cambio es facilitar la circulación en las avenidas Illes Columbretes y Nord durante los días de mercado. De esta manera, el recinto se desplaza a otro lugar y ocupa parte de Illes Columbretes y la calle Canal.

“Esta medida permitirá que la avenida Nord pueda ser de sentido único, al igual que el resto de avenidas de la playa”, ha señalado el concejal de Mercados, César Estañol.

Este servicio se prestará todos los jueves por la mañana durante los meses de verano, hasta finales de septiembre, completando así toda la temporada estival. De hecho, el mercado se puso en marcha a principios del mes de junio y estará en funcionamiento hasta el 30 de septiembre.

Paradas con licencia

En total, ya se han instalado todas las paradas que cuentan con la correspondiente licencia para vender en este mercado. En concreto, son alrededor de 40 puestos de venta ambulante los que ofrecen sus productos en la zona marítima.

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Desde la Concejalía de Mercados, Estañol ha señalado que en los últimos años se ha conseguido prolongar este servicio durante los cuatro meses completos de junio, julio, agosto y septiembre, “ya que cada año son más los vecinos que residen durante estos meses en la zona marítima, y la idea es poder ofrecer a la población marítima mejoras en los servicios que presta el Ayuntamiento”.

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