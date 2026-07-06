Morella se lanza cuesta abajo: la primera carrera de autos locos llena el centro histórico de velocidad, risas y batacazos

Había expectación, nervios y muchas horas de trabajo escondidas detrás de cada vehículo. Pero, sobre todo, había ilusión. La primera carrera de autos locos de Morella cumplió con creces las expectativas y dejó una imagen difícil de olvidar: las calles porticadas del centro histórico abarrotadas de público mientras una quincena de ingenios sin motor se lanzaban cuesta abajo entre aplausos, risas y algún que otro aparatoso aterrizaje.

La primera carrera de autoslocos de Morella cumplió con creces las expectativas y dejó una imagen difícil de olvidar: las calles porticadas del centro histórico abarrotadas de público. / Javier Ortí

Quince autos locos y una fiesta para todas las edades

Un total de quince participantes, con edades muy diversas, dieron vida a una cita que consiguió reunir a diferentes generaciones alrededor de una misma idea: pasarlo bien, sorprender al público y convertir la imaginación en espectáculo.

Precisamente esa variedad fue uno de los aspectos que más satisfechos dejó a la organización, la Penya els Calcetins, que destaca la implicación de niños, jóvenes y adultos para convertir la prueba en una auténtica fiesta popular.

Quince participantes, con edades muy diversas, dieron vida a una cita. / Javier Ortí

La competición dejó momentos para el recuerdo. El más rápido de todos fue un auténtico bólido construido a partir de un ataúd, probablemente la definición más fiel de lo que debe ser un auto loco llevado a su máxima expresión. Su piloto completó el recorrido por las céntricas calles porticadas de Morella en tan solo 23 segundos, firmando el mejor tiempo de una jornada en la que la velocidad compartió protagonismo con la imaginación.

El batacazo más aplaudido también tuvo premio

Porque si algo demostraron los participantes es que en los autos locos no basta con correr. La creatividad también tiene premio. Los diseños sorprendieron al público por su originalidad y el esfuerzo invertido en cada construcción fue reconocido por la organización con diferentes galardones.

Entre ellos tampoco faltó uno de los premios más esperados: el del batacazo más espectacular. Un reconocimiento que terminó en manos de los Kintos 2026, el grupo de jóvenes que este año alcanza la mayoría de edad y que protagonizó una de las escenas más comentadas y aplaudidas de la tarde. Porque, en ocasiones, una buena caída también forma parte del espectáculo.

Javier Ortí

La respuesta del público fue otro de los grandes éxitos de la jornada. Las calles del casco histórico se llenaron hasta la bandera para seguir una prueba inédita en la localidad, creando un ambiente festivo que confirmó el interés despertado por esta nueva propuesta dentro de la programación de Sant Cristòfol.

Desde la Penya els Calcetins realizan una valoración muy positiva de esta primera edición. La organización quiere agradecer expresamente la participación de las quince escuderías, cuya implicación hizo posible el éxito del evento, así como la colaboración de las empresas que apoyaron la iniciativa.

Todo ello, destacan, pese a haber contado con un apoyo institucional muy limitado para sacar adelante una actividad que ha demostrado sobradamente su capacidad para atraer público y generar ambiente festivo.

Con el balance todavía reciente y la satisfacción por el trabajo realizado, la mirada ya está puesta en el futuro. La Penya els Calcetins considera que los autos locos han llegado para quedarse y, tras el éxito cosechado, ya trabaja con la vista puesta en 2027 para dar continuidad a la iniciativa.

La fecha y el formato todavía son una incógnita, pero la intención está clara: volver a llenar las calles de imaginación, velocidad y diversión en una cita que aspira a consolidarse en el calendario festivo morellano.