Reabren la piscina de un pueblo de Castellón tras un acto vandálico con restos fecales
Las piscinas municipales reabren sus puertas tras confirmar que los parámetros de calidad del agua cumplen con todos los estándares exigidos
Las piscinas municipales de Càlig vuelven a abrir sus puertas con total normalidad tras el incidente del pasado finde semana. El Ayuntamiento del municipio ha comunicado que, tras finalizar con todos los protocolos higiénico-sanitarios establecidos por la normativa, las últimas analíticas realizadas sobre el agua han arrojado resultados completamente favorables para el baño.
De este modo, las instalaciones retoman su actividad habitual de cara al público, poniendo fin a unos días de incertidumbre. El suceso, que interrumpió la campaña estival de baño, había provocado una profunda indignación entre los vecinos al verse temporalmente privados del servicio debido al hallazgo de restos fecales en ambas piscinas municipales.
Desde el consistorio han emitido una nota de agradecimiento hacia los residentes durante este cierre forzoso. Con los parámetros de calidad supervisados, los bañistas pueden regresar a las instalaciones con total tranquilidad.
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