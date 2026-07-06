El refuerzo de vigas y pilares retrasa la rehabilitación del nuevo ayuntamiento de Peñíscola

Los trabajos de rehabilitación y ampliación del Centro de Estudios en Peñíscola se alargarán unos meses más y finalizarán, previsiblemente, en el segundo semestre del 2027. El edificio, ubicado entre la playa Norte y la playa Sur a los pies del casco antiguo, albergará las nuevas instalaciones del ayuntamiento, reuniendo todas las dependencias, y contará también con un auditorio.

El edificio albergará las nuevas instalaciones del ayuntamiento de Peñíscola. / Alba Boix

Fuentes municipales apuntan que “el proyecto del Centro de Estudios está cumpliendo con la previsión de ejecución”. No obstante, “se han tenido que realizar trabajos de refuerzo de algunas vigas y puntales de la estructura que no estaban previstos inicialmente”, y esto ha provocado que la finalización de la obra, prevista inicialmente para concluir en junio de 2027, se prolongue unos meses más.

Así quedará el futuro Centro de Estudios de Peñíscola tras las obras /

Edificio polivalente

Además de reunir todas las dependencias municipales en un mismo edificio, Peñíscola contará con un auditorio con capacidad para 200 personas y un espacio reservado para la ubicación de carpas para festejos y celebraciones.

En total, el proyecto prevé rehabilitar y recuperar un total de 3.100 metros cuadrados aprovechables sobre rasante y 1.130 metros cuadrados de sótano.

La concentración de dependencias municipales liberará espacios públicos que se destinarán a otros usos, como por ejemplo, los distintos edificios ubicados en el núcleo histórico que ahora alojan servicios y oficinas técnicas, y que se proyectan destinar a usos culturales y museísticos.

Otra imagen de los trabajos de rehabilitación del inmueble que albergará el nuevo consistorio de Peñíscola. / Alba Boix

Financiación autonómica

El Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana firmaron un convenio para la financiación de la rehabilitación de este inmueble.

La administración autonómica ha destinado a las obras 300.000 euros en 2025 y destinará 2.200.000 euros en 2026 y 509.550 euros en 2027. Un total de 3.185.000 euros que el Ayuntamiento recibirá en tres años para sufragar las obras, cuyo importe total asciende a 8.156.640,60 euros.

Largo proceso

La rehabilitación del Centro de Estudios culmina un proceso de recuperación que ha durado más de una década. El Ayuntamiento llevaba años reclamando a la administración central este espacio que, desde la década de los sesenta, había sido expropiado por el Estado.

Finalmente, en 2013, el Ayuntamiento llegó a un acuerdo de alquiler con opción a compra que finalizó diez años después con la formalización de la adquisición del inmueble, en 2023.

"El camino no ha sido fácil, pasó por comprar un inmueble que nos expoliaron, por invertir en su conversión en aparcamiento, una necesidad enorme que teníamos y tenemos, y que pasa ahora por la rehabilitaci, pero será, por fin, una realidad en breve", valora el alcalde, Andrés Martínez.

Noticias relacionadas

"Podemos decir que hemos recuperado el Centro de Estudios para nuestro pueblo y que podremos disfrutarlo como merecemos; donde había un recinto vallado y cerrado para las peñiscolanas y peñiscolanos, se ubicarán los principales servicios públicos y los espacios culturales y lúdicos más modernos de la población" concluye.