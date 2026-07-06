Vinaròs ya calienta motores para un Summer Carnaval 2026 de cuatro días de fiesta

Tras la finalización de las Fiestas de Sant Joan i Sant Pere, el Carnaval de Vinaròs centra ya todos sus esfuerzos en la preparación del Summer Carnaval 2026, una edición que se presenta como la más ambiciosa celebrada hasta la fecha.

La Comisión Organizadora del Carnaval (COC) se encuentra desde hace semanas ultimando los detalles de una programación que en esta edición incorporará numerosas novedades y que, por primera vez, se desarrollará a lo largo de cuatro días, del 30 de julio al 2 de agosto.

El objetivo de la COC es seguir consolidando el Summer Carnaval como uno de los grandes eventos del verano en la costa mediterránea, aprovechando una de las semanas de mayor afluencia turística del año.

La propuesta busca ofrecer una combinación de espectáculo, música, cultura y promoción de la ciudad, como un maravilloso escaparate de lo que es el Carnaval en invierno en la capital del Baix Maestrat.

En los próximos días, la COC ha señalado que dará a conocer el programa completo y todas las sorpresas preparadas para una edición que, según la organización, marcará un antes y un después en la historia del Summer Carnaval de Vinaròs.