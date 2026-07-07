El contrato de 7,2 millones del saneamiento de Benicàssim encara su adjudicación sin competencia

El contrato de 7,2 millones de euros del saneamiento de Benicàssim encara su adjudicación sin competencia entre empresas. El concurso solo ha recibido una oferta para gestionar durante cuatro años la depuradora, la red de alcantarillado y el emisario municipal.

La única empresa presentada es Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense (Facsa). La mesa de contratación ha admitido la plica tras considerar suficiente y adecuada la documentación administrativa aportada y ha acordado remitir la propuesta técnica a los servicios municipales para su valoración, paso previo a continuar con la tramitación del expediente.

Servicio estratégico

El Ayuntamiento sacó a licitación este servicio el pasado mes de abril con un presupuesto de 7,2 millones de euros y una duración inicial de cuatro años. El contrato garantizará la explotación de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR), el mantenimiento de la red de alcantarillado y pluviales, la gestión de los colectores y estaciones de bombeo, así como el seguimiento y las actuaciones que puedan resultar necesarias en el emisario.

Entre las obligaciones que asumirá la futura adjudicataria figura también la elaboración de un Plan Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento y el desarrollo de un sistema GIS para digitalizar toda la red municipal, formada por alrededor de 125 kilómetros, unos 2.000 pozos de registro y cerca de 4.200 imbornales y rejas.

Nueva depuradora en el horizonte

Este contrato llega mientras Benicàssim mantiene en paralelo el proyecto de una futura depuradora de última generación, una infraestructura anunciada por el Consell con una inversión estimada de entre 30 y 40 millones de euros. La Generalitat adjudicó el pasado año la redacción del proyecto por alrededor de 300.000 euros, como paso previo a la futura licitación y ejecución de las obras.

La nueva planta está llamada a sustituir a la actual estación depuradora, con más de 25 años de antigüedad, y a dar respuesta al crecimiento del municipio, que supera los 20.000 vecinos empadronados y multiplica su población durante el verano.