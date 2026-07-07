Juanvi Moros recibe un sentido homenaje del cooperativismo
Convoal distingue al director de Naturem por su compromiso y trayectoria profesional de 42 años
El centro de interpretación citrícola Naturem acogió la celebración del Día Mundial del Cooperativismo un evento que tuvo, además, un marcado carácter conmemorativo, ya que sirvió para reconocer los 120 años de historia de la Cooperativa Agrícola Sant Josep de Burriana, y para rendir homenaje al director de Naturem, Juanvi Moros, quien recibió esta consideración con enorme satisfacción.
Durante la cita, la directora de la Confederación de Cooperativas de la Comunitat Valenciana (Convoal), Nardi Alba, expuso los méritos que sustentan esta distinción y elogió la trayectoria profesional de Moros, tanto al frente de su propia cooperativa como en Intercoop y en la Federación de Cooperativas. En su intervención, Alba destacó que Moros es un «hombre generoso y entusiasta, trabajador incansable y firmemente comprometido con los valores cooperativos», como prueban sus «42 años de trabajo dedicados a promover el cooperativismo y la citricultura de Burriana».
Gratitud
Moros mostró su agradecimiento a la confederación, por haber tenido este generoso reconocimiento hacia él, y especialmente al personal de la cooperativa y a su Consejo Rector, por el trabajo desempeñado, así como el apoyo y la colaboración recibidos a lo largo de su trayectoria. Subrayó que esa labor conjunta «ha sido fundamental para alcanzar los logros conseguidos, avalados por los numerosos reconocimientos obtenidos por la entidad durante el último año».
El director de Naturem extendió su agradecimiento a sus colegas directores y a los presidentes de las cooperativas del Grupo Intercoop y quiso reconocer también a quienes fueron sus compañeros en el Consejo Rector de la Federación de Cooperativas y al personal de la entidad, con quienes ha compartido proyectos ilusionantes.
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