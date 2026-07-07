La Vall d'Uixó invierte 70.000 euros para reducir un 60% el consumo energético de la piscina cubierta

El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó, a través de la empresa pública Emsevall, ha iniciado las obras para sustituir las placas solares térmicas de la piscina cubierta, ya obsoletas, por una nueva instalación fotovoltaica. La actuación supone una inversión de 70.000 euros y permitirá reducir aproximadamente un 60% el consumo eléctrico de la instalación, cuyo coste anual de electricidad supera actualmente los 45.000 euros.

La alcaldesa, Tania Baños, ha destacado que "seguimos invirtiendo para modernizar las instalaciones municipales y hacerlas más eficientes, porque eso significa ofrecer mejores servicios públicos y gestionar de forma responsable los recursos de todos los vecinos y vecinas". En este sentido, ha remarcado que "son inversiones que se amortizan con el ahorro que generan y que nos permiten avanzar hacia una ciudad más sostenible".

Elementos obsoletos

Por su parte, el concejal delegado de Emsevall, Javier Ferreres, ha explicado que "las placas existentes habían quedado completamente obsoletas y era necesaria su sustitución". Además, ha señalado que "con este nuevo sistema reduciremos de forma muy importante el consumo eléctrico y la dependencia energética de la piscina cubierta, consiguiendo un ahorro permanente para las arcas municipales".

Esta actuación forma parte del plan de modernización de la Piscina Cubierta Municipal impulsado por el Ayuntamiento y Emsevall, que suma ya más de 134.000 euros de inversión. En los últimos meses también se ha renovado la enfriadora del sistema de climatización, con una inversión de 29.500 euros, y se ha instalado un nuevo sistema de ventilación y extracción de aire en la sala técnica de tratamiento de agua, dotado con 4.500 euros y ejecutado íntegramente por personal propio de mantenimiento.

"Estamos realizando una apuesta decidida por poner al día unas instalaciones fundamentales para la ciudad, combinando inversión, sostenibilidad y una gestión más eficiente de los recursos públicos", ha concluido Baños.