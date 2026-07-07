El nuevo proyecto para potenciar la piscina natural más icónica de Castellón
El ayuntamiento proyecta la ampliación del paseo fluvial para conectar la Fuente de los Baños con la Alquería
Dos pasarelas sobre las aguas del río Mijares forman el nuevo proyecto que encabeza el Ayuntamiento de Montanejos con el objetivo de enriquecer y revalorizar el entorno paisajístico del municipio. La propuesta ubicará estas dos construcciones sobre el cauce del río a su paso por el término del pueblo: una cerca de la zona conocida como el Molino y una segunda en el área próxima de la pedanía de la Alquería.
"El río es nuestra mayor riqueza. Las dos pasarelas permitirán disfrutar del entorno de una manera diferente y unir ambos lados de la ribera. El propósito es poner en valor el Mijares, su paisaje, su biodiversidad y además embellecer todo el conjunto del río para que nuestros vecinos y los miles de turistas que nos visitan durante el año lo disfruten más y mejor"
Así pues, la actuación forma parte de un proyecto global de ampliación del paseo fluvial local que permitirá conectar la joya natural local, la Fuente de los Baños, con la Alquería de Montanejos. El desarrollo del paseo del Mijares ha sido autorizado ya por la Confederación Hidrográfica del Júcar. De hecho, formará una ruta saludable en el magnífico entorno del río Mijares que vecindario y turismo podrá disfrutar durante todo el año. El consistorio prevé financiar la ampliación del paseo fluvial y la construcción de las dos pasarelas mediante los fondos de los Planes Provinciales administrados por la Diputación de Castellón.
El próximo paso de la intervención proyectada es la realización de un estudio geotécnico para la determinación de la resistencia del terreno y su composición, de cara a realizar una cimentación óptima que garantice la estabilidad de la instalación. Ambas pasarelas serán tipo palanca o pivotante en caso de avenida, para garantizar que no se genera una obstrucción del flujo en las situaciones de mayor bajada de caudal.
De la propuesta se lee una clara apuesta por el paisaje y el medio ambiente como pilares fundamentales en la estrategía turística de Montanejos.
"El Mijares no solo une y canaliza la comarca, sino que es un reclamo turístico excelente para cada pueblo. En Montanejos llevamos años trabajando para tener el cauce del río y sus playas fluviales en perfecto estado para el baño. Cuando ha bajado con fuerza y ha destruido el lecho, como en la DANA del 2024, la respuesta ha sido contundente y veloz para devolverlo a la normalidad, pues del óptimo estado del río se nutre el sector turístico local"
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