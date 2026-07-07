46 parados del campo trabajan en Nules para la preparación ante tormentas y la campaña citrícola
El Ayuntamiento destina la ayuda del SEPE a trabajos de limpieza, mantenimiento rural y tratamientos contra la mosca del Mediterráneo durante julio y agosto
El Ayuntamiento de Nules ha contratado a 46 personas desempleadas del sector agrario para llevar a cabo durante los meses de julio y agosto diferentes trabajos de limpieza, mantenimiento y adecuación del término municipal.
Esta actuación cuenta con una inversión de más de 180.000 euros, financiada a través de una subvención concedida por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), con el objetivo de paliar el desempleo agrícola estacional.
Más de 180.000 euros para fomentar el empleo agrario
En concreto, el SEPE ha concedido al consistorio una ayuda de 180.905,72 euros para desarrollar este programa de fomento del empleo. Gracias a esta aportación, el Ayuntamiento ha podido contratar a 44 peones agrarios y 2 trabajadores fitosanitarios.
Las personas contratadas se encargarán de realizar trabajos de limpieza y adecuación de imbornales, mantenimiento de caminos rurales y zonas anexas, limpieza de barrancos y acequias, así como actuaciones en el parque natural municipal l’Estany, zonas verdes y el canal de la Gola.
Además, también se llevarán a cabo tratamientos contra la mosca del Mediterráneo en diferentes puntos del término municipal, una actuación especialmente importante de cara a la próxima campaña citrícola.
Preparación del término municipal ante tormentas y la campaña citrícola
Desde el Ayuntamiento destacan que este programa permite, por un lado, ofrecer una oportunidad laboral a personas desempleadas del sector agrario y, por otro, reforzar las labores de mantenimiento del municipio.
El concejal de Agricultura, César Estañol, ha señalado que esta subvención permite “llevar a cabo actuaciones de limpieza y de mantenimiento de nuestro término municipal, con las que se mejoran las condiciones de los márgenes y vías de evacuación de agua y los niveles de la marjalería de cara a la próxima campaña citrícola y en caso de tormenta”.
Con esta iniciativa, Nules reafirma su compromiso con el empleo agrario y con la mejora de las infraestructuras rurales y medioambientales del municipio.
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