Onda amplía los huertos intergeneracionales en respuesta a la alta demanda de vecinos
El Ayuntamiento está ejecutando un nuevo reguero que mejorará la canalización del agua y la creación de nuevas parcelas
El Ayuntamiento de Onda continúa mejorando los Huertos Urbanos Intergeneracionales con la construcción de un nuevo reguero que permitirá optimizar el sistema de riego y preparar la ampliación del espacio con nuevas parcelas. Esta actuación responde al crecimiento constante de un proyecto que, desde su puesta en marcha en 2021, se ha consolidado como un espacio de encuentro donde la agricultura sirve de punto de unión entre generaciones, fomenta hábitos saludables y fortalece la convivencia.
Durante una visita a las instalaciones, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha podido comprobar la evolución de los trabajos y conversar con algunos de los usuarios, entre ellos Juan Antonio y Antonio, que estos días comparten el cuidado de su parcela. En este sentido, la primera edil ha resaltado: “Estos huertos son mucho más que un espacio para cultivar. Aquí crecen relaciones entre generaciones, se comparte conocimiento y muchas familias encuentran un lugar donde disfrutar juntas”. “Nuestro compromiso es seguir mejorando este proyecto para que cada vez más ondenses puedan formar parte de él”, ha añadido.
Mejoras para seguir creciendo
La actuación que está ejecutando el Ayuntamiento permitirá reforzar el sistema de riego mediante la construcción de un nuevo reguero, mejorando la canalización del agua y preparando el espacio para la incorporación de nuevas parcelas. Esta intervención se suma a otras mejoras realizadas en los últimos meses, como la instalación de depósitos de agua y diferentes actuaciones de acondicionamiento destinadas a facilitar el trabajo diario de los hortelanos y garantizar un uso más eficiente de las instalaciones.
Con estas actuaciones, el consistorio continúa adaptando los Huertos Intergeneracionales a la creciente demanda ciudadana y sienta las bases para que un mayor número de vecinos pueda incorporarse al proyecto en el futuro.
Un espacio para cultivar mucho más que alimentos
Desde su creación en 2021, los Huertos Intergeneracionales se han convertido en un espacio de convivencia donde personas de distintas edades comparten conocimientos, experiencias y valores a través de la agricultura. En la actualidad, el proyecto cuenta con un grupo consolidado de hortelanos y mantiene una lista de espera que refleja el interés creciente por formar parte de esta iniciativa.
Además de la actividad agrícola, el espacio acoge durante todo el año propuestas educativas y sociales dirigidas a diferentes colectivos del municipio. Escolares, jóvenes participantes en programas municipales, usuarios del Centro Ocupacional El Molí, del SASEM o del Centro de Salud, entre otros, participan en actividades que acercan el mundo agrícola a nuevas generaciones y fomentan hábitos de vida saludables, la inclusión y el aprendizaje compartido.
- Burriana llora la muerte de Lució, fallecido en el trágico accidente de Castellón: 'Era el mejor hijo que unos padres podían soñar
- La joven superdotada de Castellón que irá a la universidad con solo 16 años: 'Quiero ser científica
- Movimientos en un emblemático hotel de la costa de Castellón tras años cerrado
- Una de las orquestas más grandes de España actuará en un pueblo de Castellón este verano
- Novedades en un parque comercial de Castellón: llega un gran buffet libre de sushi y otra apertura es inminente
- El pueblo de Castellón que vuelve a liderar el futuro de la escuela rural 41 años después
- Indignación en un pueblo de Castellón: cierran las piscinas municipales por un acto vandálico
- Uno de los castillos más espectaculares de Castellón abre un nuevo acceso para visitar la fortaleza