Onda amplía los huertos intergeneracionales en respuesta a la alta demanda de vecinos

El Ayuntamiento de Onda continúa mejorando los Huertos Urbanos Intergeneracionales con la construcción de un nuevo reguero que permitirá optimizar el sistema de riego y preparar la ampliación del espacio con nuevas parcelas. Esta actuación responde al crecimiento constante de un proyecto que, desde su puesta en marcha en 2021, se ha consolidado como un espacio de encuentro donde la agricultura sirve de punto de unión entre generaciones, fomenta hábitos saludables y fortalece la convivencia.

Durante una visita a las instalaciones, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha podido comprobar la evolución de los trabajos y conversar con algunos de los usuarios, entre ellos Juan Antonio y Antonio, que estos días comparten el cuidado de su parcela. En este sentido, la primera edil ha resaltado: “Estos huertos son mucho más que un espacio para cultivar. Aquí crecen relaciones entre generaciones, se comparte conocimiento y muchas familias encuentran un lugar donde disfrutar juntas”. “Nuestro compromiso es seguir mejorando este proyecto para que cada vez más ondenses puedan formar parte de él”, ha añadido.

Mejoras para seguir creciendo

La actuación que está ejecutando el Ayuntamiento permitirá reforzar el sistema de riego mediante la construcción de un nuevo reguero, mejorando la canalización del agua y preparando el espacio para la incorporación de nuevas parcelas. Esta intervención se suma a otras mejoras realizadas en los últimos meses, como la instalación de depósitos de agua y diferentes actuaciones de acondicionamiento destinadas a facilitar el trabajo diario de los hortelanos y garantizar un uso más eficiente de las instalaciones.

Con estas actuaciones, el consistorio continúa adaptando los Huertos Intergeneracionales a la creciente demanda ciudadana y sienta las bases para que un mayor número de vecinos pueda incorporarse al proyecto en el futuro.

Un espacio para cultivar mucho más que alimentos

Desde su creación en 2021, los Huertos Intergeneracionales se han convertido en un espacio de convivencia donde personas de distintas edades comparten conocimientos, experiencias y valores a través de la agricultura. En la actualidad, el proyecto cuenta con un grupo consolidado de hortelanos y mantiene una lista de espera que refleja el interés creciente por formar parte de esta iniciativa.

Además de la actividad agrícola, el espacio acoge durante todo el año propuestas educativas y sociales dirigidas a diferentes colectivos del municipio. Escolares, jóvenes participantes en programas municipales, usuarios del Centro Ocupacional El Molí, del SASEM o del Centro de Salud, entre otros, participan en actividades que acercan el mundo agrícola a nuevas generaciones y fomentan hábitos de vida saludables, la inclusión y el aprendizaje compartido.