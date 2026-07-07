L'Alcora potencia su Ruta Gastronòmica del Caragol renovada y cargada de alicientes

La Ruta del Caragol de l'Alcora llega este año a su decimoquinta edición con una propuesta renovada. El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Comercio y Hostelería que dirige Pablo Delgado, ha inyectado un nuevo impulso a este esperado evento gastronómico con el objetivo de consolidar su formato y potenciar al máximo la participación tanto de la hostelería como del público durante las Fiestas del Cristo.

El Alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir y el Regidor de comercio, Pablo Delgado, junto al presidente y director de la Caixa Rural presentando la potenciada Rutal del Caragol / Mediterráneo

Dentro de este nuevo planteamiento para dinamizar el sector, el consistorio ha sumado una colaboración clave con Caixa Rural l’Alcora. La entidad bancaria patrocinará el premio principal de esta edición, dotado con 1.000 euros para el establecimiento que elabore la mejor tapa de caracoles, un destacado incentivo que se entregará junto al trofeo 'Caragol d'Or'.

“Afrontamos esta decimoquinta edición con muchas ganas de potenciar la Ruta del Caragol. Queremos que sea un punto de encuentro clave en nuestras fiestas y, por ello, redoblamos los incentivos y ofrecemos todo nuestro apoyo a los establecimientos locales para que esta sea una edición inolvidable tanto para la hostelería como para el público", ha explicado Delgado, quien ha querido agradecer la colaboración de Caixa Rural l’Alcora, “una entidad que demuestra, una vez más, ser el motor perfecto para impulsar y dar vida a las iniciativas del pueblo”.

Regresa el ‘carnet caragoler’

Otra de las grandes apuestas de este año es la recuperación del ‘carnet caragoler’, una iniciativa que regresa para dinamizar la participación y el consumo en el municipio.

El sistema volverá a su formato clásico: los clientes dispondrán de una tarjeta que se sellará cada vez que consuman una tapa en los locales participantes. Al reunir cuatro sellos de establecimientos distintos, la tarjeta se podrá depositar en las urnas habilitadas en los bares y restaurantes adheridos para entrar en el sorteo de almuerzos, comidas y cenas gratuitas ofrecidas por los propios locales.

El concurso contará con la valoración de un jurado especializado, que será el encargado de degustar las diferentes propuestas y decidir qué establecimiento se alza con el gran premio de 1.000 euros de Caixa Rural y el trofeo ‘Caragol d’Or’.

Con esta nueva edición, l'Alcora volverá a convertir el caracol en protagonista de sus mesas y bares, reivindicando una especialidad gastronómica estrechamente ligada a las Fiestas del Cristo y una tradición que forma parte de la identidad festiva y culinaria del municipio.