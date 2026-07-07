El PSPV acusa al PP de "desmantelar" la red territorial del Servicio de Apoyo a los Municipios en Castellón

El PSPV-PSOE de la Diputación de Castelló acusa al gobierno del PP, encabezado por Marta Barrachina, de "culminar el desmantelamiento de la red territorial del SEPAM, el servicio provincial de apoyo a los ayuntamientos". Y es que, como apuntan, "el último paso ha sido la aprobación de una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo que traslada a Castelló de la Plana al personal que todavía estaba adscrito a Segorbe, la última de las siete sedes operativas que ha llegado a tener el servicio, y centraliza definitivamente toda la atención en la capital".

El diputado provincial Rhamsés Ripollés afirma que esta decisión “certifica la desaparición de la Diputación de los pueblos y de un modelo de proximidad que el PP ha ido desmantelando pieza a pieza mientras lo negaba constantemente en el pleno”. “Ahora ya no hay dudas. Todos los movimientos del último año y medio respondían a un único objetivo, vaciar las oficinas territoriales para concentrar al personal en Castelló”, asegura.

Como recuerdan desde el PSPV-PSOE, la red del SEPAM llegó a contar con oficinas en Morella, Traiguera, Benassal, Onda, Montanejos y Segorbe, desde donde se prestaba asistencia jurídica, económica, administrativa e informática a los ayuntamientos. El proceso de desmantelamiento, tal y como señala el socialista Ripollés, "comenzó a principios de 2025 con el traslado de personal de Morella y Benassal, continuó con el cierre de las oficinas de Montanejos y Onda y la centralización de los registros territoriales, y culmina ahora con el traslado de los últimos puestos adscritos a Segorbe. Durante las últimas semanas también se han retirado los indicativos de la antigua oficina de Morella".

"Improvisación y mala gestión"

Ripollés denuncia que este proceso “ha estado marcado por la improvisación y la mala gestión”: y hace hincapié en que "Marta Barrachina clausuró la oficina de Onda poco después de haber renovado el contrato de arrendamiento del local, una decisión que ha supuesto un perjuicio económico para la propia Diputación".

El diputado morellano lamenta que "se haya liquidado una red con décadas de trayectoria e imprescindible para los ayuntamientos con menos recursos, que disponían de asistencia presencial a pocos kilómetros de su municipio para recibir un apoyo técnico que no pueden asumir con medios propios". Y añade que “han alejado la Diputación de los pueblos y todavía ponen más difícil el trabajo a los cargos públicos que, en muchos casos, ni siquiera perciben una remuneración por su labor y ahora tendrán que asumir desplazamientos mucho más largos hasta Castelló para realizar las mismas gestiones”.

El representante socialista incide en que esta centralización del servicio “castiga especialmente a las comarcas del interior y debilita la lucha contra la despoblación, una causa que el PP ha demostrado que no forma parte de sus prioridades”. “Desmantelaron la Agenda Valenciana Antidespoblación, han recortado recursos y ahora eliminan servicios directos en los pueblos más pequeños. Hacen exactamente lo contrario de lo que necesita Castellón para mantener vivo su interior: vaciarlo de servicios”, concluye.