OFERTA LÚDICA PARA EL VERANO
Vinaròs llena el verano de cultura, turismo y actividades familiares con una completa programación estival
El Ayuntamiento impulsa una agenda que combina visitas guiadas, rutas, talleres, cuentacuentos y la apertura de la Biblioplaya para ofrecer alternativas de ocio a vecinos y visitantes.
El Ayuntamiento de Vinaròs ha puesto en marcha su programación estival de Turismo y Biblioplatja, una amplia oferta de actividades culturales, educativas y de ocio diseñada para dinamizar el municipio durante los meses de verano y enriquecer la experiencia tanto de los vecinos como de los miles de visitantes que recibe la ciudad.
La propuesta turística incluye visitas guiadas por el patrimonio histórico y cultural de Vinaròs, rutas temáticas y experiencias para descubrir el entorno natural, con el objetivo de poner en valor la riqueza del municipio y dar a conocer sus principales atractivos desde una perspectiva cultural y sostenible.
Uno de los espacios protagonistas vuelve a ser la Biblioplatja, que reabre sus puertas como un punto de encuentro para la lectura junto al mar. Además del servicio de préstamo de libros y prensa, ofrecerá durante todo el verano una programación específica con talleres infantiles, sesiones de animación lectora, cuentacuentos y diversas actividades dirigidas a fomentar el hábito de la lectura entre niños y familias.
Calendario de actividades
Con esta programación, el consistorio apuesta por una oferta variada y de calidad que combina turismo, cultura y ocio educativo, contribuyendo a reforzar el atractivo de Vinaròs como destino de referencia durante la temporada estival.
El Ayuntamiento anima tanto a la ciudadanía como a los visitantes a participar en las diferentes actividades y a consultar el calendario completo a través de los canales oficiales del consistorio y de la Oficina de Turismo.
La programación se desarrollará durante todo el verano con propuestas pensadas para todos los públicos, consolidando una oferta que año tras año se convierte en uno de los principales atractivos de la temporada en Vinaròs.
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