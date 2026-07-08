Viviendas de la Foya de Vilafamés bajo la lupa: el Seprona investiga unas 40 construcciones ilegales

Una denuncia vecinal, según ha podido averiguar este periódico, podría estar detrás de la investigación del Seprona que ha puesto el foco en lo que, por toda la información recabada hasta el momento, apunta a un serio problema legal y urbanístico, el que afecta a la Foya de Vilafamés, donde hay más de 200 viviendas construidas fuera de ordenación, porque la zona nunca llegó a desarrollarse, pese a ser suelo programado urbanizable.

Como en otros tantos casos repartidos a lo largo y ancho del territorio provincial, en la Foya de Vilafamés se comenzó a construir sin licencia hace varias décadas, algo que se generalizó hasta que acabó creándose al margen de la ley un área residencial con numerosas construcciones, que no contaba entonces ni tampoco ahora con los servicios mínimos (alcantarillado, alumbrado público, suministro de agua potable...).

A medida que la zona ganaba en vecinos empezaron a exigir mejoras. Un ejemplo fue la reclamación presentada ante el Síndic de Greuges en el 2005 en la que se pedía su consolidación. En el 2007 se puso en marcha un PAI desarrollado por un agente urbanizador, que avanzó en los primeros trámites, incluso cobrando avales a propietarios, pero «denuncias de los mismos vecinos», como recuerda el alcalde, Abel Ibáñez, bloquearon el procedimiento «que cayó por varias deficiencias en la tramitación».

La no devolución de parte de esos avales llevó el asunto hasta los tribunales, donde una sentenció obligó al Ayuntamiento a hacerse cargo como responsable subsidiario de ese pago que se le debía a los vecinos, tras la quiebra de la empresa urbanizadora.

El resultado fue que ese primer intento de regularización quedó paralizado a la espera de que la vía judicial se cerrara, explica el alcalde. Mientras tanto, en la Foya se seguía construyendo sin control, al menos así lo constata la investigación.

El procedimiento abierto por el Seprona no afecta a todas las casas. La mayoría de los delitos urbanísticos cometidos allí han prescrito (no así la infracción administrativa que puede suponer la imposición de sanciones hasta que no se restablezca la legalidad urbanística, a través de un derribo o el desarrollo de la zona). Son las viviendas más recientes las que están bajo la lupa de la Guardia Civil.

Así lo explica la abogada urbanista, Lidia Navas Esteller, a quien han contratado los propietarios que se enfrentan a responsabilidades penales porque construyeron sus casas en los últimos cinco años. De momento, son algo más de cuarenta, aunque advierte que «a medida que vayan investigando, puede haber más».

Estas personas se han constituido en una asociación, La Foya Es Vilafamés, con la intención de «defender sus intereses comunes, impulsar la búsqueda de una solución urbanística y actuar como interlocutor ante las distintas administraciones públicas», señala Navas. Saben «que el delito es flagrante, las casas están ahí, pero confían en ir de la mano del Ayuntamiento para impulsar la urbanización», que podría minimizar sus responsabilidades y «beneficiaría al conjunto de las personas que viven allí».

Por qué se siguió construyendo

Dicen los investigados que cuando estaban construyendo, el Ayuntamiento no paralizó las obras ni les advirtió de que estaban cometiendo un delito, lo que «creó un clima de pasividad, que les generó el convencimiento de que no estaba mal si les dejaban hacerlo», detalla la letrada. Sobre esa labor de control que le compete al consistorio y que no se habría realizado, el alcalde, incide en que «no tenemos los medios suficientes».

Ahora, coincidiendo con la investigación del Seprona, los vecinos afectados están empezando a recibir del Ayuntamiento expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística. Abel Ibáñez asegura que «no lo hemos movido de manera ordinaria», sino como consecuencia de esa investigación, es decir, que no era voluntad del gobierno municipal iniciar ese procedimiento para no perjudicar a sus vecinos, pero «no hemos tenido más remedio».

Qué soluciones hay

La opción de que el consistorio asumiera el proyecto está descartada «porque somos un pueblo pequeño y no tenemos los recursos que hacen falta». Los vecinos se negaron a urbanizar ellos mismos «cuando supieron lo que costaría», por lo que solo quedaría la vía del agente urbanizador, en la que está trabajando el consistorio.

El alcalde asegura que se han redactado unas bases de programación, que «están a la espera de que el secretario municipal las informe», en el momento en que se tenga esa documentación, pasarán por el pleno y se publicarán para poder iniciar la licitación.

Ese trámite no evitará que los vecinos investigados acaben ante los tribunales, pero según Ibáñez, confían en que «se puedan amparar y minimizar el daño» al que tenga que hacer frente. No hay que olvidar que además de las multas, estos delitos conllevan penas de prisión, como señala la abogada Lidia Navas.

Ayuntamiento y letrada coinciden en señalar que el trasfondo de la problemática a la que hace frente la Foya es la falta de unión entre sus vecinos. Frente a la urgencia de quienes afrontan las responsabilidades penales están los que consideran que sus viviendas están consolidadas, sus delitos prescritos y, por lo tanto, «no tienen prisa» en que se regularice la situación, dice Navas, a pesar de que comparten problemas como el riesgo ambiental de depender de fosas sépticas al no haber alcantarillado; o tener que pagar cubas de agua potable porque Sanidad no recomienda el consumo de la que llega actualmente a sus casas.

El alcalde apela a la necesaria unión de los afectados, porque «lo mejor para todos es que se urbanice». A su vez afirma que «siempre hemos querido que las casas construidas no se tiren», una amenaza que seguirá vigente para todos mientras no se legalicen las construcciones, lo que pasa por completar el desarrollo urbanístico.