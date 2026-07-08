Burriana refuerza su plantilla con 14 nuevos auxiliares administrativos funcionarios de carrera

El Ayuntamiento de Burriana ha sumado a su plantilla municipal a un total de 14 nuevos auxiliares administrativos como funcionarios de carrera. Esta incorporación sigue el camino iniciado en 2025 con una oferta pública de empleo de récord para cumplir con la calendarización de los procesos selectivos de la localidad y la ejecución de las diferentes ofertas de empleo público acumuladas en los últimos años, reduciendo de manera drástica el número de interinajes o adscripciones provisionales en la administración de la capital de la Plana Baixa.

El proceso selectivo correspondiente a la oposición de auxiliares administrativos contemplaba inicialmente la salida de un total de 18 plazas en propiedad. Tras la resolución de la convocatoria y la adjudicación de los puestos, finalmente se ha materializado la toma de posesión de 14 personas. Las 4 plazas restantes del total de la convocatoria, que no han podido ser ocupadas de forma directa debido a solicitudes de excedencia por parte de los aspirantes seleccionados, han sido cubiertas de forma inmediata a través de la contratación de personal interino para garantizar que los departamentos afectados mantengan el cien por cien de su capacidad operativa de forma estable.

Esta medida forma parte del plan global de estabilización e impulso del empleo público que el consistorio activó abarcando las Ofertas de Empleo Público correspondientes a los ejercicios de 2021 al 2026 ofertando 95 plazas en propiedad,. Con el desarrollo y finalización progresiva de estos procesos —que incluyeron tanto plazas de turno libre como de promoción interna en áreas como servicios sociales, administración general, policía local u obras—, el Ayuntamiento de Burriana ha respondido durante esta legislatura de forma ágil y estructural a la necesidad de ajustar la plantilla al volumen de trabajo real de las dependencias municipales.

Este refuerzo del personal funcionario busca recortar los tiempos de tramitación de expedientes, modernizar la gestión interna y ofrecer una atención mucho más ágil, directa y eficiente a los vecinos del municipio.

La concejal de Personal, Suni Fandos ha destacado que “con estas nuevas incorporaciones cumplimos estrictamente con nuestro compromiso de dar estabilidad a la plantilla municipal, reduciendo la temporalidad y dotando al Ayuntamiento de los recursos humanos necesarios para ofrecer los servicios públicos de calidad que los ciudadanos de Burriana merecen”.