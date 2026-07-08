Bandera roja por contaminación microbiológica: Cierran al baño una de las playas más conocidas de Castellón
La playa de Las Fuentes, en Alcossebre, permanecerá cerrada hasta que los nuevos análisis confirmen que el agua vuelve a presentar valores aptos para el baño
La playa de Las Fuentes, en Alcossebre, una de las más conocidas y visitadas de la costa de Castellón, ha sido cerrada al baño este miércoles tras detectarse niveles elevados de contaminación microbiológica en las muestras tomadas el martes 7 de julio. La medida se ha adoptado dentro del Programa de Control de Calidad de las Aguas de la Generalitat Valenciana y se mantendrá hasta que los análisis confirmen que los valores han vuelto a la normalidad.
El Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre ha comunicado el cierre al baño de este arenal y ha informado de que se han colocado carteles en los accesos a la playa para advertir de la prohibición. Además, este miércoles ondea la bandera roja como señal de que el baño no está permitido.
Este miércoles se han tomado nuevas muestras para comprobar la evolución de los parámetros microbiológicos. La previsión es que este jueves se conozca si la playa puede reabrirse al baño, siempre que los resultados indiquen el restablecimiento de los valores considerados aptos. El cierre se ha decretado por precaución y se considera un episodio de contaminación de corta duración. No es la primera vez que se produce una situación similar en esta playa. El año pasado ya se ordenó un cierre temporal al baño por un episodio parecido, que se prolongó durante 24 horas.
"La mejor playa de España"
La playa de Las Fuentes es uno de los enclaves más emblemáticos de Alcossebre. También conocida como platja de les Fonts, destaca por un fenómeno natural poco habitual: la presencia de manantiales de agua dulce que brotan desde la arena y el lecho marino antes de mezclarse con el Mediterráneo. Ese rasgo singular ha contribuido a convertirla en una de las playas más reconocidas de la provincia.
La mejor playa de España está en Castellón según la revista Viajar: un arenal con manantiales subterráneos de origen jurásico
El arenal tiene unos 400 metros de longitud y alrededor de 40 metros de anchura. Está situado al norte del puerto deportivo de Las Fuentes, en una zona urbana, lo que facilita el acceso y la presencia de servicios. Habitualmente cuenta con equipamientos como socorrismo, aseos, duchas, lavapiés, pasarelas, papeleras, zonas infantiles y deportivas, además de alquiler de patines, sombrillas y hamacas.
Su ubicación, próxima al núcleo urbano de Alcossebre y a establecimientos de hostelería, alojamiento y ocio, la convierte en una playa especialmente frecuentada durante la temporada turística. Además, forma parte de un entorno costero de gran atractivo, con otras playas cercanas como El Cargador o La Romana y la proximidad del Parque Natural de la Sierra de Irta.
Recuerda que si quieres ponerte en contacto con ‘Mediterráneo’ para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter; pudiendo escribir también al correo electrónico rfabian@epmediterraneo.com, o si es más cómodo vía Whatsapp o Telegram, en el número de teléfono 680558577.
Suscríbete para seguir leyendo
- La joven superdotada de Castellón que irá a la universidad con solo 16 años: 'Quiero ser científica
- Movimientos en un emblemático hotel de la costa de Castellón tras años cerrado
- Una de las orquestas más grandes de España actuará en un pueblo de Castellón este verano
- Uno de los castillos más espectaculares de Castellón abre un nuevo acceso para visitar la fortaleza
- Burriana llora la muerte de Lució, fallecido en el trágico accidente de Castellón: 'Era el mejor hijo que unos padres podían soñar
- El pueblo de Castellón que vuelve a liderar el futuro de la escuela rural 41 años después
- Indignación en un pueblo de Castellón: cierran las piscinas municipales por un acto vandálico
- La pedanía de Castellón que lleva años desplazándose activa por fin un plan para salvar sus viviendas