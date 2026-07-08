Bandera roja por contaminación microbiológica: Cierran al baño una de las playas más conocidas de Castellón

La playa de Las Fuentes, en Alcossebre, una de las más conocidas y visitadas de la costa de Castellón, ha sido cerrada al baño este miércoles tras detectarse niveles elevados de contaminación microbiológica en las muestras tomadas el martes 7 de julio. La medida se ha adoptado dentro del Programa de Control de Calidad de las Aguas de la Generalitat Valenciana y se mantendrá hasta que los análisis confirmen que los valores han vuelto a la normalidad.

El Ayuntamiento de Alcalà-Alcossebre ha comunicado el cierre al baño de este arenal y ha informado de que se han colocado carteles en los accesos a la playa para advertir de la prohibición. Además, este miércoles ondea la bandera roja como señal de que el baño no está permitido.

Este miércoles se han tomado nuevas muestras para comprobar la evolución de los parámetros microbiológicos. La previsión es que este jueves se conozca si la playa puede reabrirse al baño, siempre que los resultados indiquen el restablecimiento de los valores considerados aptos. El cierre se ha decretado por precaución y se considera un episodio de contaminación de corta duración. No es la primera vez que se produce una situación similar en esta playa. El año pasado ya se ordenó un cierre temporal al baño por un episodio parecido, que se prolongó durante 24 horas.

"La mejor playa de España"

La playa de Las Fuentes es uno de los enclaves más emblemáticos de Alcossebre. También conocida como platja de les Fonts, destaca por un fenómeno natural poco habitual: la presencia de manantiales de agua dulce que brotan desde la arena y el lecho marino antes de mezclarse con el Mediterráneo. Ese rasgo singular ha contribuido a convertirla en una de las playas más reconocidas de la provincia.

El arenal tiene unos 400 metros de longitud y alrededor de 40 metros de anchura. Está situado al norte del puerto deportivo de Las Fuentes, en una zona urbana, lo que facilita el acceso y la presencia de servicios. Habitualmente cuenta con equipamientos como socorrismo, aseos, duchas, lavapiés, pasarelas, papeleras, zonas infantiles y deportivas, además de alquiler de patines, sombrillas y hamacas.

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Su ubicación, próxima al núcleo urbano de Alcossebre y a establecimientos de hostelería, alojamiento y ocio, la convierte en una playa especialmente frecuentada durante la temporada turística. Además, forma parte de un entorno costero de gran atractivo, con otras playas cercanas como El Cargador o La Romana y la proximidad del Parque Natural de la Sierra de Irta.