Un comercio de Castellón expone públicamente la cara de sus ladrones en la fachada: "Es una tortura"

Un emblemático comercio de Benicarló situado en el núcleo urbano ha tomado medidas para intentar poner fin a los robos que lleva tiempo sufriendo. El responsable de la tienda admite que “es una medida desesperada porque ya no sabemos qué hacer”.

Desde hace dos meses, el establecimiento muestra en su fachada imágenes extraídas de las cámaras de seguridad de personas que están robando artículos. “Empecé enmarcando las imágenes y las ponía en el escaparate, pero ahora ya las pongo directamente en la puerta de cristal”, expone el propietario, detallando que las personas que roban suelen ir con gafas de sol y gorra, e incluso cambian de look de un día para otro.

Los robos son de todo tipo, desde billetes falsos hasta sustracción de todo tipo de artículos de forma disimulada. “Estamos desesperados, sabemos que no se puede hacer, pero robar es un delito y es que ya no sabemos qué más acciones tomar para que no nos roben, de hecho ya no nos fiamos de nadie”, declara.

Noticias relacionadas

El comercio cuenta con cámaras de videovigilancia y el propietario afirma que “sabemos perfectamente quiénes son y es una tortura, porque nos encontramos con esto día sí, día no”. Además, el dueño cuenta a Mediterráneo que entre los establecimientos de la Unió de Comerços de Benicarló se envían las imágenes para que todos los comerciantes sepan identificar a la gente que roba y puedan actuar si entran a su tienda. “Entre nosotros nos avisamos y cuando no es en mi tienda es en otra”, asume.