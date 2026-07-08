El destino castellonense que apuesta por la inteligencia turística, la calidad y la sostenibilidad en su nuevo Plan Estratégico de Turismo

Peñíscola ha actualizado su hoja de ruta en materia de gestión turística, en el marco de trabajo que establece la Red estatal de Destinos de Turismo Inteligente, con la metodología de gestión de la calidad turística del SICTED, impulsada por la Secretaría de Estado de Turismo.

El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez y el concejal de cultura, Ramón Simó / Mediterráneo

Con la vista puesta en 2031

El anterior Plan, elaborado en 2021 y vigente hasta este año, ya sentó las bases del actual documento, cuya vigencia se extenderá hasta 2031.

Este nuevo Plan Estratégico plantea los retos del futuro en la reducción de la estacionalidad, mejorar la movilidad, incrementar la rentabilidad, reforzar la sostenibilidad y atender a la convivencia; con el objetivo de ser un destino sostenible, inteligente, accesible, competitivo y activo todo el año.

Un camino ya iniciado hacia la sostenibilidad

El documento pone el valor el camino ya iniciado en materia de gobernanza colaborativa, en la implantación del Sistema de Inteligencia Turística, en el impulsa de proyectos para la sostenibilidad de la actividad turística y los recursos, así como en la colaboración público-privada.

Las prioridades estratégicas se fijan en la mejora del escenario turístico, la ampliación de productos turísticos, el refuerzo de la comercialización y la comunicación, así como en la gobernanza e inteligencia turística (obtención y gestión de datos)

El alcalde ha querido poner el foco en algunas de las conclusiones, destacando el liderazgo del destino en el segmento familiar y en materia de innovación.

"El propio Plan reconoce que Peñíscola es ya un destino líder, el reto es crecer mejor, generar más valor y consolidar la actividad durante todo el año" Andrés Martínez — Alcalde de Peñíscola

Productos con más potencial

Más allá del sol y playa, principal producto del destino, el Plan reconoce en el turismo cultural, el turismo gastronómico, el patrimonio natural, el turismo de pantalla y el turismo MICE los productos con mayor potencial.

En este sentido, el edil del área, Ramón Simó, ha enfatizado la importancia de disponer de una hoja de ruta realista y consensuada, anunciando que tras la temporada iniciará las conversaciones con el sector para ponerse "manos a la obra".