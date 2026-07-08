L’Alcora estrena festejos taurinos en plaza portátil en sus fiestas de San Cristóbal

L’Alcora inicia mañana jueves, 9 de julio, las fiestas en honor a San Cristóbal, patrón de la localidad, con un programa que combina tradición, identidad local, actividades infantiles, música, fuego, agua, propuestas ecuestres y actos taurinos como gran novedad. La programación fue presentada con especial atención a los festejos que se desarrollarán por primera vez en una plaza de toros portátil, instalada en la Campa de Camiones, a la entrada de la población, con el objetivo de facilitar la asistencia de público procedente de distintos puntos de la provincia.

El programa oficial arrancará a las 19:00 horas en la plaça la Sang con actividades infantiles, antes de dar paso a los días grandes de una celebración que mantiene sus actos más arraigados y suma nuevas propuestas en torno a la plaza portátil.

Tradición, fuego y participación vecinal

Uno de los momentos más simbólicos llegará en la mañana del viernes 10 de julio, con la tradicional concentración en la Font Nova para realizar el acto de Cruzar el río en honor a San Cristóbal.

Por la tarde, la actividad se trasladará a la plaça la Sang, donde a las 18:00 horas se abrirá la Fira de Sant Cristòfol. Este espacio de encuentro vecinal precederá al inicio de la comitiva oficial desde el Ayuntamiento. Autoridades y participantes, acompañados por la música de dolçaina y tabal, recorrerán los diferentes barrios de la localidad para proceder a la popular crema dels ninots.

Esta tradición fue recuperada en 2004 por la Coordinadora de Asociaciones Culturales de l’Alcalatén y barrios de l’Alcora, presidida por Enrique Salvador. Este año se quemarán las figuras elaboradas por los vecindarios de la Báscula, Sant Salvador y la Sang, además de los ninots realizados por los usuarios y usuarias del Casal Jove, una participación que busca implicar a las nuevas generaciones en la conservación de las costumbres locales.

Al finalizar la quema, se inaugurará una exposición fotográfica dedicada a las fuentes del municipio y se ofrecerá un tentempié patrocinado por Caixa Rural y el Ayuntamiento.

La noche del viernes también contará con una cita musical destacada: a las 22:30 horas, el ermitorio de San Cristóbal acogerá el concierto del cuarteto de clarinetes Clariventum.

En la campa de camiones

La gran novedad de estas fiestas será la actividad prevista en la plaza portátil ubicada en la Campa de Camiones, que se convertirá en uno de los principales puntos de la programación festiva.

El viernes, a las 23:00 horas, este recinto acogerá un espectáculo ecuestre de carácter artístico y dinámico, organizado por el Ayuntamiento junto al Club Hípic la Ferradura. A continuación, se celebrará una exhibición nocturna de vacas con toro embolado de la ganadería La Espuela.

El sábado 11 de julio, la actividad comenzará a las 18:30 horas en la misma plaza portátil con la decimoctava edición del Trofeo Manolo Madrid, una novillada sin picadores en formato de clases prácticas que cuenta con el apoyo de la Escuela Taurina de Castelló y el Club Taurino de l’Alcora, y que estará amenizada por la Agrupació Musical l’Alcalatén.

Novilleros locales

En el festejo participarán los novilleros locales Abel Rodríguez e Ian Bermejo, así como Iker de Virgilio y Bruno Martínez, todos ellos de la Escuela Taurina de Castellón, junto al novillero de la Escuela Taurina de Guadalajara Pablo Méndez. Se lidiarán cinco novillos de Astolfi.

Tras una suelta de vaquillas para los aficionados, la Campa de Camiones acogerá un sopar de pa i porta, antesala del concurso del Grand Prix con vaquillas para las peñas locales, previsto a las 23:00 horas. La jornada concluirá con la discomóvil Bandalay, que alargará la fiesta hasta la madrugada.

Las fiestas finalizarán el domingo 12 de julio con los actos organizados por la Junta de San Cristóbal y dedicados especialmente al gremio de los conductores, un sector con fuerte arraigo en la villa. La jornada comenzará a las 10:00 horas con la procesión y la posterior bendición de vehículos, un desfile de camiones y turismos que precederá a la solemne misa en la ermita de San Cristóbal.