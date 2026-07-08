Moncofa licita el nuevo trinquet municipal por 1,38 millones y las obras arrancarán en septiembre
La construcción del nuevo espacio deportivo, ubicado junto al campo de fútbol, responde a una demanda histórica de los aficionados a la pilota valenciana
El Ayuntamiento de Moncofa ha sacado a licitación el proyecto de construcción del nuevo trinquet municipal, una actuación muy esperada por los aficionados a la pilota valenciana y, especialmente, por los integrantes del Club de Pilota de Moncofa.
El proyecto cuenta con un importe a la baja de 1.381.810,75 euros y las empresas interesadas tienen hasta el 15 de julio para presentar sus correspondientes plicas.
El nuevo trinquet de Moncofa, más cerca: Descubre los detalles
La construcción del trinquet responde a una demanda histórica de numerosos vecinos y vecinas aficionados a la pilota valenciana. Actualmente, las partidas se disputan en el frontón de Pedro Martí, por lo que la nueva instalación supondrá una mejora importante para la práctica y promoción de este deporte tradicional en Moncofa.
Además del trinquet, el proyecto contempla también la construcción de dos frontones. Para esta actuación, la Diputación Provincial de Castellón aportará 350.000 euros mediante un convenio singular.
El alcalde de Moncofa, Wences Alós, ha mostrado su satisfacción por el avance del proyecto y ha señalado que el trinquet municipal está “más cerca de ser una realidad”.
Según ha explicado, los distintos departamentos municipales han trabajado intensamente para que la licitación estuviera preparada durante la época estival. El objetivo es que, si no surge ningún contratiempo, los trabajos puedan iniciarse con toda probabilidad durante el mes de septiembre.
Ubicación junto al campo de fútbol
El futuro trinquet municipal y los dos frontones se ubicarán en la parte baja del campo de fútbol, en un espacio que anteriormente funcionó como segundo terreno de juego y que actualmente se encuentra en desuso, salvo para entrenamientos puntuales de distintas categorías del fútbol local.
Alós ha explicado que esta actuación permitirá aprovechar un terreno ya existente para ampliar la oferta deportiva del municipio.
Más modalidades deportivas en un mismo entorno
El alcalde ha señalado que el objetivo del Ayuntamiento es seguir incrementando las modalidades deportivas y concentrarlas, salvo el polideportivo municipal, en un mismo espacio.
De este modo, los usuarios podrán utilizar los vestuarios y aseos ya existentes en las instalaciones deportivas, mejorando la funcionalidad del conjunto deportivo.
El primer edil ha destacado que, gracias a la contribución y al apoyo de otras administraciones, así como al esfuerzo de los vecinos y vecinas de Moncofa, es posible impulsar y llevar adelante infraestructuras importantes para el municipio.
Con esta licitación, Moncofa da un paso decisivo hacia la construcción de un espacio destinado a reforzar la práctica de la pilota valenciana y ampliar la oferta deportiva local.
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