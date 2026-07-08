Onda convierte su castillo en un balcón privilegiado para vivir el eclipse solar del 12 de agosto

La Generalitat Valenciana ha seleccionado a Onda como uno de los puntos oficiales de observación del eclipse que se celebrará el próximo miércoles 12 de agosto. El Ayuntamiento abrirá las puertas del Castillo de las 300 Torres para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de este fenómeno astronómico en un enclave patrimonial único, siendo la única fortaleza de toda la provincia de Castellón reconocida, hasta la fecha, como punto oficial para contemplar el eclipse.

La concejala de Comercio y Turismo, María Baila, ha presentado esta iniciativa que convertirá al castillo ondense en un espacio privilegiado para vivir una experiencia singular vinculada a la divulgación científica, el patrimonio y el turismo de calidad. Para ello, el Ayuntamiento ha preparado una programación especial con una actividad previa de carácter formativo y un dispositivo específico para garantizar la seguridad y accesibilidad durante la jornada.

En este sentido, el consistorio ha organizado una charla gratuita bajo el título ‘No te frías la retina', impartida por la doctora y máster en Optometría ondense y vocal del Colegio de Ópticos-Optometristas de la Comunitat Valenciana, Elena Santolaria, con el objetivo de ofrecer recomendaciones y consejos para observar este fenómeno sin poner en riesgo la salud visual. La sesión tendrá lugar el miércoles 29 de julio, a las 18.30 horas, en la Casa de la Cultura y el acceso será libre hasta completar aforo.

Acceso al castillo

Todas las personas asistentes a esta charla recibirán, al finalizar, unas gafas homologadas de protección solar para la observación del eclipse y se podrán conseguir los pases para acceder al evento previsto el 12 de agosto en el Castillo.

Asimismo, a partir del 30 de julio, se podrán adquirir las entradas, de forma gratuita, en la Tourist Info del Centro Histórico, hasta agotar existencias. El día del eclipse, las personas interesadas podrán acceder gratuitamente al recinto monumental, por orden de llegada y hasta completar aforo, para contemplar este acontecimiento desde el interior de las murallas del Castillo de las 300 Torres, declarado Bien de Interés Cultural. La fortaleza abrirá sus puertas a partir de las 18.00 horas y, en los accesos, se distribuirá también material informativo con recomendaciones para observar el eclipse de forma segura, así como gafas de protección.

Al respecto, la concejala de Comercio y Turismo de Onda, María Baila, ha señalado: “Es una ocasión perfecta para disfrutar de un evento único en un entorno privilegiado”. “Seguimos trabajando para que Onda sea un referente en turismo, dando a conocer nuestros recursos patrimoniales y generando nuevas oportunidades para atraer visitantes y dinamizar la economía y hostelería local”, ha añadido.

En paralelo, la Policía Local de Onda desplegará un dispositivo especial para regular el tráfico y facilitar el acceso al recinto, garantizando la seguridad y el correcto desarrollo de la actividad. Además, el Ayuntamiento habilitará una zona para personas con movilidad reducida, con el objetivo de garantizar que cualquier persona pueda disfrutar de esta experiencia en un entorno plenamente accesible.

Apuesta municipal por el turismo

Esta iniciativa se suma a la estrategia municipal de promoción turística y puesta en valor del patrimonio local, que incluye propuestas consolidadas como el exitoso ciclo musical Íntims al Castell, que este año ha contado con la presencia de Valeria Castro, Revólver y Estrella Morente; las visitas teatralizadas al castillo, centro histórico y a la Torre de la Presó, así como la tradicional Feria Medieval, que se celebrará del 7 al 9 de agosto.

Las personas interesadas pueden consultar más información sobre el eclipse, consejos para su observación y recomendaciones de acceso en la web oficial de la Generalitat: <eclipses.gva.es>.