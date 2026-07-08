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Pérez Llorca pone en valor el nuevo colegio de Moró y recalca los 830 millones para el ‘Pla Edificant’ en la Comunitat

El nuevo centro educativo, que ha supuesto una inversión de casi 8 millones de euros, acogerá a alumnos de Infantil y Primaria a partir del curso 2026-2027

El presidente de la Generalitat, junto al alcalde de Sant Joan de Moró, han visitado las nuevas instalaciones educativas.

El presidente de la Generalitat, junto al alcalde de Sant Joan de Moró, han visitado las nuevas instalaciones educativas. / MEDITERRÁNEO

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Concha Marcos

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado el nuevo CEIP Sant Joan de Moró, un centro educativo de nueva construcción que entrará en funcionamiento durante el curso 2026-2027 y que ha contado con una dotación próxima a los 8 millones de euros.

Durante la visita, Pérez Llorca ha reiterado el compromiso “total y absoluto” del Consell con las infraestructuras educativas de la Comunitat Valenciana, para las que se prevé una inversión total de 1.410 millones de euros hasta 2029. Según ha señalado, estas actuaciones permitirán avanzar hacia una educación de calidad, inclusiva y adaptada a las necesidades de todos los alumnos.

Una de las principales inversiones educativas en Sant Joan de Moró

El nuevo CEIP Sant Joan de Moró supone una de las principales inversiones educativas realizadas en este municipio de la Plana Alta. La recepción del centro se firmó el pasado 2 de julio y las actuaciones ejecutadas dentro del Pla Edificant han permitido sustituir las antiguas instalaciones por un moderno colegio adaptado a las demandas actuales de la comunidad educativa.

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Pérez Llorca ha comprobado el resultado de las obras y ha destacado que el centro constituye el principal recurso educativo del municipio, al concentrar la escolarización de las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria.

El colegio dispone de espacios modernos, accesibles y preparados para ofrecer una enseñanza de calidad en un entorno adecuado tanto para el alumnado como para el profesorado.

Otra imagen del recorrido de las autoridades a las instalaciones del nuevo colegio de Moró.

Otra imagen del recorrido de las autoridades a las instalaciones del nuevo colegio de Moró. / MEDITERRÁNEO

La Generalitat prevé 1.410 millones para infraestructuras educativas

El president ha asegurado que este Consell “sí que cumple con las necesidades de los alumnos y la comunidad educativa” y ha recordado que, desde 2024, la Generalitat ha ejecutado el 76 % del presupuesto destinado al Plan Edificant, frente al 24,6 % de las dos anteriores legislaturas.

El plan de inversiones en infraestructuras educativas contempla 830 millones de euros para el Pla Edificant, 400 millones de euros en inversiones directas de la Generalitat y 40 millones de euros para el Plan Recole, destinado a actuaciones de modernización en colegios de Educación Infantil y Primaria y centros de Educación Especial a través de los ayuntamientos.

Asimismo, incluye 140 millones de euros para el Plan Edu Clima, de los cuales dos millones estarán destinados específicamente a centros afectados por la dana, con el objetivo de climatizar el 100 % de las aulas y centros docentes de la Comunitat Valenciana.

Pérez Llorca ha defendido que el nuevo colegio es “una apuesta para que los niños de Sant Joan de Moró tengan los mismos servicios y la misma calidad educativa que cualquier alumno de la ciudad”. También ha subrayado que la colaboración entre administraciones, autonómica y local, “garantiza que los proyectos salen adelante” y demuestra que, “con gestión y compromiso, los proyectos importantes llegan a todos los municipios”.

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Con esta actuación, la Generalitat reafirma su compromiso con la mejora de las infraestructuras educativas y con la creación de espacios que favorezcan una educación de calidad, inclusiva y adaptada a las necesidades de toda la comunidad escolar.

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