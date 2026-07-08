Actividades de verano
Pérez Llorca visita la Escola de la Mar de Benicàssim y destaca la apuesta por el ocio educativo para 14.000 jóvenes
La Generalitat destina una parte importante de su presupuesto a facilitar la conciliación familiar mediante campamentos y programas de voluntariado
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Mireia Valls / Lucía Peris
El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha visitado este miércoles la Escola de la Mar y el albergue juvenil 'Argentina' de Benicàssim, donde ha puesto en valor la oferta de actividades educativas, culturales, deportivas y de ocio saludable impulsadas por la Generalitat para este verano, de las que se beneficiarán alrededor de 14.000 jóvenes de la Comunitat Valenciana.
Durante la visita ha estado acompañado por la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero; la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, así como responsables de la escuela y del ámbito deportivo autonómico.
El jefe del Consell ha recorrido las instalaciones para conocer de primera mano el funcionamiento de la Escola de la Mar y ha conversado con parte del alumnado participante en los cursos de vela. Durante la visita, el profesorado también ha trasladado a la alcaldesa de Benicàssim algunas necesidades de mejora de las instalaciones, entre ellas la renovación de los vestuarios debido a la antigüedad del centro.
Red pionera de formación náutica
Pérez Llorca ha reivindicado el papel de la Escola de la Mar como herramienta para fomentar la práctica deportiva, la educación medioambiental y la conciliación familiar durante los meses de verano. En este sentido, ha señalado que este verano estos centros ofertan 4.400 plazas y forman parte de una red pública pionera integrada por las escuelas de Benicàssim, Burriana, Vila Joiosa y la Goleta Tirant Primer.
"Tenemos una de las mejores instalaciones deportivas que hay en el mundo, que es el mar Mediterráneo, y debemos aprovecharla", ha afirmado el president, quien ha explicado que la Generalitat dispone de un plan específico para introducir a los jóvenes en el deporte de la vela y fomentar, al mismo tiempo, el respeto por el patrimonio marítimo y el medio marino.
Asimismo, ha destacado que el Consell, a través del IVAJ y de la Conselleria de Juventud, destina una parte importante de su presupuesto a facilitar la conciliación familiar mediante campamentos, escuelas de verano, actividades náuticas y programas de voluntariado.
14.000 jóvenes participarán en las actividades de verano
"Son más de 14.000 jóvenes los que están disfrutando de un verano fantástico en la Comunitat Valenciana", ha asegurado Pérez Llorca, quien ha subrayado que estas iniciativas permiten a muchos participantes realizar actividades deportivas, educativas y de voluntariado durante el periodo estival.
Durante su intervención, el president también ha puesto en valor la red de instalaciones juveniles del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), formada por siete albergues, tres residencias y dos campamentos permanentes distribuidos por toda la Comunitat Valenciana.
Antes de finalizar su intervención, Pérez Llorca también ha lanzado un mensaje de prudencia ante la ola de calor prevista para los próximos días y ha pedido a la ciudadanía seguir las recomendaciones de los servicios de emergencia y de los canales oficiales, especialmente en el caso de personas mayores, jóvenes y mujeres embarazadas.
Actualidad política
En relación con el conservatorio, el president ha indicado que el proyecto modificado está prácticamente en fase de licitación, mientras que sobre las obras del edificio de Correos ha afirmado que no hay novedades.
En materia sindical, ha defendido su conformidad con el acuerdo alcanzado con los funcionarios de Justicia y ha asegurado que las negociaciones con el sector educativo continúan abiertas. En este sentido, ha afirmado: "En el tema de la educación, hay un canal aún abierto de negociación; se está hablando en mesas muy concretas. La oferta educativa de la Generalitat es la más ambiciosa que se ha hecho nunca". Además, ha vuelto a reclamar una mejora de la financiación autonómica, al considerar que la Comunitat Valenciana recibe un trato desigual.
Sobre el expresident Francisco Camps, ha evitado hacer valoraciones y ha mostrado su respeto hacia su figura. Asimismo, asegura que mantiene una relación de "total tranquilidad" con la dirección nacional del Partido Popular y afirma que su prioridad es "centrarse en lo que preocupa a los valencianos y las valencianas".
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