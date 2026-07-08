El pleno de Morella tratará la venta de un local municipal al PSPV

El Partido Popular de Morella ha informado de que la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana ha considerado acreditado que Ximo Puig, el que fuera alcalde de la capital dels Ports y presidente de la Generalitat Valenciana con el PSOE, vendió un local al PSPV del municipio "a precio de saldo, en secreto y sin subasta".

Los populares aseguran que "así se desprende de la resolución emitida por el organismo en respuesta a la investigación iniciada en el 2025 en relación con las irregularidades en la venta de varios locales comerciales por parte de la empresa pública Inprotint SL al PSPV, que el PP puso en conocimiento de la Agencia", explica el portavoz de la formación, Jesús Ortí.

“Se trata de un informe demoledor que -asevera- revela cómo el patrimonio de todos los vecinos de Morella acabó en manos políticas a precios irrisorios”. En este sentido, apunta que "en noviembre del 2005, la empresa municipal Inprotint SL vendió un local de 121 metros cuadrados al PSOE local por apenas 400 euros el metro cuadrado”. Un importe que Ortí califica de "irrisorio" y que ”revela una rebaja del 35,44% respecto al precio medio de mercado en la Comunitat Valenciana en aquel momento".

Sin embargo, apunta, "no solo es este aprovechamiento indebido el que acredita la AVAF”, y añade que “Antifraude denuncia que la adjudicación se hizo a dedo, ocultándola a la ciudadanía, porque en lugar de convocar la subasta pública obligatoria por ley para vender bienes municipales, la sociedad envió cartas privadas ofreciendo el chollo solo a unos pocos, los elegidos por Ximo Puig, sus compañeros del PSPV local”.

Análisis en pleno

Para el PP, "esta es solo una de las conclusiones que alcanza la AVAF en su resolución" y que el PP elevará a pleno este viernes en Morella. “Queremos que estas conclusiones, que resultan de extrema gravedad, se tomen en consideración en pleno porque la ciudadanía de Morella debe saber en manos de quién estuvo durante 32 años su dinero”.

Asimismo, añade que “debemos condenar públicamente este tipo de conductas, porque la política debe servir al bien común y no aprovecharse de su posición de poder en beneficio de unos pocos, como la AVAF acredita que ocurrió con la venta de estas promociones inmobiliarias”.

El PP persigue con el pleno solicitado condenar "las conductas que la AVAF acredita en su informe y exigir una indemnización económica a favor del Ayuntamiento porque el PSOE se aprovechó de forma irregular de esta promoción comercial”.

Asimismo, pide analizar a través de los servicios jurídicos municipales “cualquier vía judicial procedente, además de remitir al Tribunal de Cuentas las conclusiones del informe de la AVAF a efectos económicos”.

Por último, reclama al PSPV de Morella una “profunda reflexión institucional”, porque “no hablamos de suposiciones ni hipótesis, hablamos de hechos probados por un organismo destinado a condenar y frenar la corrupción y que se han acreditado plenamente. En conciencia, por ética, hemos de restablecer la integridad, el buen nombre del Ayuntamiento y la dignidad de nuestro municipio”, concluye Ortí.