El pueblo más alto de la Comunitat cumple 775 años de vida: "celebramos nuestra historia"

Vistabella del Maestrat está de enhorabuena. Este año, el pueblo conmemora el 775 cumpleaños de la Carta Puebla. Tierra de íberos, romanos y musulmanes, en 1251 a la población le fue otorgada su primera Carta una vez fue conquistada por el rey Jaume I el Conquistador. Ahora, casi 8 siglos después, el Ayuntamiento de Vistabella del Maestrat ha preparado una agenda cultural y festiva que rinde honores al hito redondo que se logra y que habla de siglos y siglos de generaciones que han vivido y han hecho el pueblo que es hoy en día.

Ubicado en la comarca del Alt Maestrat, Vistabella cuenta con una población aproximada de 354 habitantes, según datos del INE de 2025. El municipio se encuentra en el sector septentrional de la comarca y en el límite con la provincia de Teruel. Situado a unos 72 kilómetros por carretera de Castelló de la Plana, destaca además por ser el municipio de mayor altitud de la Comunitat Valenciana.

"La conmemoración de la Carta Puebla habla sobre el pasado, el presente y el futuro de Vistabella del Maestrat. Celebramos nuestra historia como pueblo, nuestra antigüedad y el valor cultural que atesora el pueblo. Nuestra identidad, costumbres y carácter se ha forjado con el paso de los siglos y esta raíz es la que hoy celebramos y guardamos" Jordi Alcon — Alcalde de Vistabella del Maestrat

Vistabella celebra los 775 años de la Carta Puebla / Mediterráneo

La programación

El programa confeccionado se divide entre el domingo 9 de agosto y el sábado 15 de agosto, ambos días previos a las Fiestas Patronales de Vistabella del Maestrat que se celebrarán del 21 al 30 de agosto.

En cuanto al 9 de agosto, una charla sobre documentos históricos y curiosidades de Vistabella y del territorio próximo, a cargo de Paco Belles del archivo municipal de Culla, será el primer acto una vez se haya presentado oficialmente el programa cultural. A las 12h será la charla, mientras que a las 13h en la Casa de la Llum se inaugura una exposición con documentos históricos del fondo del Archivo Municipal de Vistabella del Maestrat y del Archivo Municipal de Culla. La muestra, abierta al público desde el 9 al 16 de agosto, tratará la Séptima de Culla, uno de los episodios históricos de más relevancia en el pueblo y en la comarca actual del Alt Maestrat.

La segunda parte del programa transcurrirá el sábado 15 de agosto y se estrenará con el Grupo de Campaneros local y sus toques de campanas. A continuación, la música tomará el protagonismo. En primer lugar, serán la Banda Municipal de Villahermosa junto con la Rondalla de Vistabella y otras asociaciones del pueblo los encargados de un pasacalle musical desde la Font de Dalt hasta la Plaça del Dau. La música dará paso, a las 12h, al acto institucional de la conmemoración. A las 13h, concierto de la Banda de Música de Villahermosa del Río.

Programación del domingo 9 y del sábado 15 de agosto / Mediterráneo

El Casal Jove acogerá la comida de hermandad a las 14.30h. Espacio para compartir con amistades, familia y visitantes que cuenta con la colaboración de la Comisión de Fiestas. Una comida que dará descanso al tiempo musical y que, por la tarde, retoma con conciertos en el Dau: a las 16.30h, Jonatan Penalba; a las 18h, Bingo Musical con la colaboración de Joves Vistabella; y en último lugar, a las 19.30h actuación de la orquesta Esbarzers.