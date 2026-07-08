La reapertura de Sant Joan de Penyagolosa da un paso clave con la tramitación de la nueva línea eléctrica de 1,17 millones

La reapertura del santuario de Sant Joan de Penyagolosa está más cerca. Apenas tres meses después de que la Diputación de Castellón anunciara que las obras de rehabilitación estaban prácticamente terminadas, la Generalitat ha dado un nuevo paso imprescindible para su puesta en funcionamiento.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó este martes el inicio de la información pública del proyecto para construir la nueva línea eléctrica que abastecerá las futuras instalaciones del santuario, una actuación presupuestada en 1.176.025,39 euros.

La intervención está sujeta a una evaluación de impacto ambiental ordinaria antes de obtener la autorización administrativa definitiva. Tras la publicación del anuncio en el DOGV, se abre un plazo de 30 días, a contar desde el día siguiente, para que particulares y entidades puedan consultar la documentación y presentar alegaciones.

Una línea eléctrica para garantizar la reapertura

La infraestructura proyectada permitirá suministrar energía al nuevo centro de transformación previsto en el complejo de Sant Joan de Penyagolosa, considerado uno de los principales centros de peregrinación y patrimonio histórico del interior de la provincia.

Según la memoria técnica, el objetivo es mejorar y ampliar la red de media tensión para garantizar un suministro eléctrico regular que permita atender las necesidades de las nuevas instalaciones del recinto. La conexión se realizará desde la línea de media tensión MT 4104-03 de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, integrándose en la red de distribución de la compañía.

La publicación del expediente supone un paso relevante dentro del proceso de recuperación del histórico enclave. La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, aseguró durante la Cumbre de Alcaldes celebrada en abril que la institución ya trabajaba, de forma paralela, en el futuro modelo de gestión del Santuario de Sant Joan de Penyagolosa. Según explicó, las conversaciones se están manteniendo con el Obispado y con el Ayuntamiento de Vistabella, ya que la gestión “ha de ir de la mano del consistorio”.

Por su parte, el alcalde de Vistabella del Maestrat, Jordi Alcón, valoró este martes la publicación en el DOGV como “otro paso adelante para la finalización de las obras del santuario y la recuperación económica del entorno”, un proceso que, recordó, “ya se inició en 2021” y que ahora “por fin vemos que va avanzando”.

“Vemos la luz al final del túnel y es una muy buena noticia”, señaló el primer edil, quien insistió en que la reapertura del complejo será un punto de inflexión para el municipio y para el conjunto del entorno de Penyagolosa.

Agua, luz y seguridad en los accesos

No obstante, Alcón advirtió de que este avance deberá ir acompañado de otras actuaciones necesarias para garantizar el funcionamiento adecuado del enclave. “Por supuesto, esto tendrá que ir acompañado, como ya dije en la Cumbre de Alcaldes, de la garantía del abastecimiento de agua, de la garantía del suministro eléctrico y de las condiciones de seguridad de la pista forestal que conecta con el ermitorio”, ha afirmado.

El alcalde subrayó que, una vez abierto el complejo, esta vía será muy transitada tanto por visitantes como por vecinos, por lo que considera necesario “seguir trabajando en estos remates” antes de la reapertura definitiva.

La nueva línea eléctrica responde precisamente a una de esas necesidades técnicas para hacer viable la reapertura del complejo. El proyecto contempla una inversión superior a 1,17 millones de euros, que se eleva hasta 1,42 millones si se incluye el presupuesto de ejecución por contrata con IVA.

Antecedentes

La Generalitat suscribió en junio de 2021 un acuerdo con el Obispado de Segorbe-Castellón con el fin de llevar a cabo las actuaciones necesarias para la restauración de este conjunto arquitectónico protegido como BIC y monumento histórico-artístico ubicado en Vistabella.

Se trata de una actuación que da valor a los diferentes usos de este bien patrimonial, lo que abarca la realización de actos de culto, actividades turísticas y culturales, la utilización de la hospedería y la dinamización del conjunto histórico y su entorno natural.

Para ello, se recoge el compromiso de la Generalitat y la Diputación de financiar entre ambas el 50 % del coste de estas obras para su rehabilitación y conservación.