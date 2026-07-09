Amiab cumple diez años en Almassora como referente de inclusión laboral

Amiab celebra una década de presencia en Almassora, una sede que se ha consolidado como una localización estratégica para la entidad a nivel nacional y que cuenta con algunas de sus mejores instalaciones. Con casi 40 años de historia y una producción anual de alrededor de 12.000 toneladas de piezas, la empresa se ha convertido en un referente del sector no solo por su capacidad productiva, sino también por su firme apuesta por la inclusión laboral.

Más que una empresa, Amiab se presenta como una gran familia que ha logrado derribar barreras y abrir oportunidades reales de empleo a personas con discapacidad. De hecho, alrededor del 90% de su plantilla está formada por trabajadores con algún tipo de discapacidad, un dato que refleja el peso de su modelo social y empresarial.

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, visita las instalaciones de Amiab junto a diversas autoridades / Mediterráneo

La alcaldesa de Almassora ha visitado las instalaciones acompañada por la concejala de Bienestar Social, Eugenia Martinavarro, en una visita institucional en la que también han participado el presidente de Amiab, Emilio Sáez; la delegada del Consell, Susana Fabregat; la diputada provincial Marisa Torlà; y la subdelegada del Gobierno, Antonia García, entre otras autoridades.

Durante el recorrido, la primera edil ha puesto en valor la trayectoria de una entidad que combina crecimiento económico, generación de empleo y compromiso social. “El verdadero progreso solo tiene sentido si nadie se queda atrás. Y Amiab es el mejor ejemplo de que es posible crecer creando empleo, generando riqueza y construyendo una sociedad más justa e inclusiva”, ha señalado.

La actividad de Amiab en Almassora va más allá de la vertiente estrictamente productiva. La entidad promueve acciones transversales orientadas al bienestar de sus trabajadores, con iniciativas formativas, deportivas y sociales que contribuyen a mejorar su calidad de vida. A ello se suma su apuesta por la sostenibilidad medioambiental y su contribución al sistema sociosanitario.

Bajo el lema ‘Muy capaces’, Amiab reivindica que el éxito empresarial y el compromiso social pueden avanzar de la mano. Diez años después de su llegada a Almassora, la entidad se ha afianzado como un ejemplo de empresa inclusiva, capaz de generar riqueza, empleo estable y oportunidades para quienes más barreras encuentran en el mercado laboral.