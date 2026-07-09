Bandera verde para el baño en la playa de Las Fuentes de Alcossebre
El arenal había prohibido entrar en el agua por contaminación microbiológica
Tras unas horas en las que el baño ha estado vetado por contaminación microbiológica, el agua de la playa de Las Fuentes de Alcossebre vuelve a ser segura para el baño.
Así lo han asegurado fuentes municipales, de acuerdo con las indicaciones del Servicio de Calidad de Aguas de la Generalitat Valenciana, "al estar conformes a la normativa los resultados de los análisis realizados de las muestras obtenidas el 8 de julio".
Así, la bandera verde ya ondea en el puesto de socorristas habilitado en el arenal, uno de los más populares de toda la provincia.
No es la primera vez que se produce una situación similar en esta playa. El año pasado ya se ordenó un cierre temporal al baño por un episodio parecido, que se prolongó durante 24 horas.
Playa emblemátiva
La playa de Las Fuentes es uno de los enclaves más emblemáticos de Alcossebre, en gran parte por un fenómeno natural poco habitual: la presencia de manantiales de agua dulce que brotan desde la arena y el lecho marino antes de mezclarse con el Mediterráneo.
El arenal tiene unos 400 metros de longitud y alrededor de 40 metros de anchura. Está situado al norte del puerto deportivo de Las Fuentes, en una zona urbana, lo que facilita el acceso y la presencia de servicios. Habitualmente cuenta con equipamientos como socorrismo, aseos, duchas, lavapiés, pasarelas, papeleras, zonas infantiles y deportivas, además de alquiler de patines, sombrillas y hamacas.
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